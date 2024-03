“La donna sorda non può fare tutto”, 8 marzo: esperti a confronto

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ente Nazionale Sordi e non udenti, con il patrocinio della Regione Campania, organizza la terza edizione del convegno “La donna sorda (non) può fare tutto” che si svolgerà a partire dalle ore 9 dell’8 marzo presso l’Auditorium del Centro Direzionale - Isola C3.

La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione: in questo mondo di crisi continue sono le donne a pagare il prezzo più alto e le cose si fanno ancora più gravi per le donne e ragazze con disabilità, costrette ogni giorno in ogni ambito della vita ad affrontare discriminazioni multiple basate sul loro genere e sulla disabilità stessa.

Il senso dell’iniziativa vuole fare luce sulle barriere che ancora oggi negano i diritti e le libertà fondamentali alle donne sorde, ma soprattutto dare spazio, segni e voce a donne sorde che lottando per abbatterle sono riuscite a realizzare se stesse in vari ambiti della società, dal lavoro allo studio fino all’arte, alla politica e allo spettacolo.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Vice Presidente Nazionale, Rosella Ottolini, assieme al Comitato Nazionale Donne Sorde, la rete di donne sorde per i diritti delle donne che mira, attraverso le sue azioni, a combattere ogni forma di discriminazione e violenza e a promuovere un cambiamento culturale radicale per far sì che tutte le donne siano libere di vivere, autodeterminarsi, scegliere, realizzarsi, essere autonome. Durante tutto il convegno sarà garantito il servizio di interpretariato LIS/italiano e di International Sign/LIS nonché il servizio di sottotitolazione in diretta.