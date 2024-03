Festa della donna, una mostra d'arte contro la violenza di genere

Una mostra d'arte speciale: illustrazioni e parole contro la violenza di genere servono a stimolare la riflessione, a partire dal linguaggio, per promuovere un cambiamento culturale. Il vernissage è in programma domani, sabato 9 marzo, alle 18, a Pomigliano d'Arco, nella sala delle Capriate, ex Distilleria “Culture District”. Con i dipinti di Liliana Comes, accompagnati dai testi a cura di Maria Pirro, si sfatano tabù sugli uomini che uccidono le donne: non sono mostri (guai a chiamarli così), ma tra di noi, e non ci fanno paura. «Il 70 per cento dei femminicidi avviene in ambito familiare ristretto e allargato», sottolinea l'avvocato Teresa Liguori con la collega Maria Rosaria Allocca organizzatrice delle iniziative patrocinate dal Comune di Pomigliano d'Arco. A colpire sono partner ed ex, nella maggioranza dei casi. Mariti e fidanzati che scambiano l'amore con il possesso. Non a caso, «Mi diceva sei bellissima» è la frase sentita tante, troppe volte allo sportello Selene, dedicato alle vittime, che dà il titolo al progetto selezionato dalla Fondazione Banco Napoli.

Nel programma sono coinvolti anche i ragazzi. In coincidenza con la festa della donna si è tenuto un dibattito con gli studenti nel liceo scientifico e delle scienze umane Salvatore Cantone di Pomigliano d'Arco, che ha aderito alla campagna anti-violenza. A introdurre il tema il dirigente scolastico Giovanni Russo, con Elvira Romano, assessore comunale alle Pari opportunità, e i docenti Laura Manfrellotti e Ines Barone come moderatori dei vari interventi. Domani, 9 marzo, alle 18, è previsto il vernissage nella sala di via Roma 281, aperto da una performance di Pomigliano danza. A seguire, tra le attività, la presentazione di due libri. Sabato 16 marzo, alle 18, Massimiliano Murolo introduce «Primma e ccriature» di Nicola Manna: con Marco Zurzolo e Mariangela Boldoni, lettura dei testi Bruno Minotti, e in presenza del sindaco di Pomigliano d'Arco Lello Russo, l‘assessore alle Pari opportunità Elvira Romano, l‘assessore alla Cultura Giovanni Russo, con Bruno Zamparelli, presidente Anamado. Sabato 23 marzo, alle 18, l'incontro su «I pensieri di una donna scalza» di Emanuela Castaldo, modera Fabio Iurio, interviene Elvira Romano.

Partner del progetto: sportello anti-violenza Selene, cooperativa Girotondo Sociale, cooperativa Astraea sociale, Pro Loco Pomigliano d’Arco, UniTre Pomigliano, Futura La Scuola Per l’Italia Del Domani, Dama Danphnes Museum Editoria.

Attività in collaborazione con la rivista Arte & Società e Road Tv.