Basket, Milano batte Bologna 67-55 in gara 7 e conquista lo scudetto ​numero 30

Milano è campione d’Italia. Vince 67-55 e conquista lo scudetto numero trenta della sua storia, il secondo consecutivo. E' il primo "back to back" dopo i tre titoli vinti a metà degli anni '80. L’Olimpia domina gara sette dall’inizio alla fine: 21-9 al decimo, poi +16, Bologna rientra al massimo al meno sette, ma Baron, 11 punti in cinque minuti nell’ultimo periodo, e Datome, 16 punti con 7/10 dal campo ed Mvp di gara sette, danno la zampata definitiva nel finale. Milano tira con oltre il 90 per cento ai liberi e con il 30 per cento da tre contro una Bologna con appena il 25. Unici in doppia cifra per la Virtus Shengelia con 13 punti e Teodosic con 10. Cordinier appena 6 punti, Belinelli addirittura zero con 0/7 dal campo. Troppo poco per vincere gara sette.

LA PARTITA

Milano parte subito forte davanti ai 12.500 di un Forum che è una bolgia. Datome (per lui 10 punti a fine primo quarto con 5/5 da due), Voigtmann e Shields affondano nella difesa avversaria: 13-6 al quinto. Scariolo interrompe il gioco, è preoccupato delle difficoltà offensive della Virtus. Ma il trend non cambia e al decimo è 21-9 per l’Olimpia. La Virtus continua a non trovare il canestro, Milano avanti 29-15, poi anche sul +16. A questo punto, la Virtus si sveglia e con due triple di Shengelia si riavvicina fino al 38-29 del riposo lungo.

Il terzo periodo è la fiera degli orrori, con percentuali bassissime da una parte e dall’altra. Bologna si riavvicina fino al meno sette, 38-31, ma la tripla di Ricci dall’angolo regala a Milano il 48- 34 al trentesimo. Bologna sembra non averne più, Shengelia prova a dare una scossa, 48-39, ma Napier mette la tripla del 51-38 che rimanda indietro la Virtus forse definitivamente. Teodosic ci prova, Baron, undici punti nel solo ultimo periodo, e Datome, 16 punti, la chiudono. Finisce 67-55, si alza il coro “I campioni dell’Italia siamo noi” e l’Olimpia potrà stampare la terza stella sulle sue maglie dalla prossima stagione.