Basket, Serie A: esordio vincente per Milano e Bologna. Napoli a sorpresa vince a Sassari

Milano e Bologna partono bene all’esordio in campionato di Serie A. Ma se l’Olimpia soffre 40 minuti l’intraprendenza di Treviso per poi vincere soltanto in volata, la Virtus trova vita piuttosto facile a Scafati per diversi minuti salvo soffrire nel finale, dimostrando di essere in un grande momento di forma dopo aver vinto la Supercoppa italiana. Crolla Sassari in casa, la Reyer vince il big match di giornata contro una Tortona piuttosto spenta. Nell’anticipo l’Aquila Trento ha sconfitto 91-84 la neo promossa Vanoli Cremona con 25 punti di Graziulis (7/9 da tre) e i 14 punti di Udom.

Mercoledì completano la prima giornata Pallacanestro Varese contro Esrta Pistoia e Happy Casa Brindisi contro Una Hotels Reggio Emilia. I rinvii si sono resi necessari per permettere alle Varese e Brindisi di giocare il turno di qualificazione per l’accesso alla Basketball Champions League. I pugliesi sono stati sconfitti 80-69 in finale dallo Cholet, squadra più solida e attrezzata, e ora giocheranno la Fiba Europe Cup come lo scorso anno.

UMANA REYER VENEZIA - BERTRAM YATCHS DERTONA TORTONA 76-60

Netto successo dei lagunari che partono forte, 10-1, e conducono dall’inizio alla fine. I due periodi centrali, vinti dalla Reyer 39-27, sono decisivi per il successo finale. I padroni di casa toccano il +18 sul 66-48 e gestiscono fino al 76-60 finale. L’ultimo arrivato Wiltjier subito protagonista con 19 punti e sette rimbalzi. !0 punti a testa per Paris, Tessitori e Tucker. Per Tortona, incredibile percentuale negativa da tre: 0/19.

Daum 16 punti e Dove con 15 unici a salvarsi.

GERMANI BRESCIA - CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-79

La Leonessa fa sua una partita molto equilibrata che Pesaro tiene viva già sul 20-20. Un parziale da 14-0 dei padroni di casa tra la fine del primo quarto e la metà del secondo spezza la partita: al tredicesimo è 34-20. Lentamente Pesaro rientra e chiude sotto 47-41 al riposo lungo per poi sorpassare 56-61 al 27esimo. Contro sorpasso, 71-66, firmato da Massinburg e Christon. Partita punto a punto fino alla fine, la VL mette il naso avanti 78-79, ma Brescia si regala la zampata decisiva per l’81-79 finale. Gabriel, Bilan e Cournooh 10 punti a testa per i padroni di casa.

BANCO SARDEGNA SASSARI - GEVI NAPOLI 90-111

Senza Bendzius e Charalampopoulos e con Raspino tra i 12 solo per onor di firma, Sassari fatica contro l’organizzazione di Napoli che chiude avanti 19-27 il primo periodo, poi 40-55 al riposo lungo. Pullen (alla fine 17 punti per lui) e Sokolowski (23 con 5/8 da tre) dilatano il vantaggio ospite fino al 62-86 della fine del terzo periodo. La partita è virtualmente chiusa. Napoli dilaga e vince 90-111, mandando sei giocatori in doppia cifra di punti segnati e tirando con il 55 per cento da tre. Sassari da rivedere al completo.

EA 7 OLIMPIA MILANO - NUTRIBULLET TREVISO 86-80

La Treviso del nuovo corso targato Vitucci in panchina sorprende Milano con un ottimo primo quarto da 17-24. I campioni d’Italia reagiscono, ma Treviso resta avanti 30-35 al 17 esimo e 38-40 al riposo lungo. L’impronta dell’ex allenatore di Brindisi si vede, Treviso corre a tiene i ritmi alti. Milano trova il primo vantaggio sul 50-49 al 25esimo, ma le triple di Young e un solido Paulicap (alla fine 14 punti e 11 rimbalzi) rimandano avanti gli ospiti 73-77 al 37esimo. Milano ha il sussulto decisivo e con la difesa e con un Shields fondamentale (22 punti) la vince in volata 86-80. Poythress 16 punti e 6 rimbalzi, Mirotic 12 punti per i milanesi. Oltre a Paulicap, Young 14 punti per Treviso.

GIVOVA SCAFATI - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-81

La Virtus, fresca vincitrice della Supercoppa italiana, parte forte: 8-22, 17-30, poi 35-48 al riposo lungo. La squadra di casa prova a riaprirla, 45-54, poi 57-63 al 32 esimo sospinta dal caloroso pubblico scafatese. Hackett (13 punti con 3/3 da tre) e Shengelia (21 con 7/10 da due e otto rimbalzi) tengono la Givova a distanza, nonostante le iniziative di Nunge, 16 punti e 7 rimbalzi. David Logan, 41 anni a dicembre, mette la tripla del 72-75. E’ l’ultimo spavento per la Virtus che alla fine vince 75-81.