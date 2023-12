La Gevi crolla nel finale e Pistoia la punisce (81-76): addio primo posto

La prima leadership in solitario della storia del basket napoletano non arriva. A spegnere il sogno e rispedire indietro la Gevi delle meraviglie è la Pistoia tutto cuore di coach Brienza. Gli azzurri cadono a Pistoia (81-76) nell’anticipo e fermano la clamorosa corsa in testa. Il ko è arrivato al termine di un match comandato a lungo e poi scappato di mano nell’ultimo quarto, con un cedimento anche fisico. Troppi tiri sbagliati da 3 punti (7 su 27, 26%), male anche dalla lunetta (68%) e stavolta non è bastato il finalone arrembante per provare a recuperare il gap accumulato. Pistoia è stata indomita, ha avuto dal capitano Della Rosa, solitamente un gregario e basta, un contributo molto consistente con due triple che hanno cambiato l’inerzia della partita quando Napoli sembrava assolutamente in controllo. Uno stop doloroso e amaro, per come si stava sviluppando la gara. La zona (troppo?) reiterata da Milicic che aveva limitato i tiratori pistoiesi, è stata infilzata nel momento topico. L’Estra ne ha approfittato, lottando in modo indomito mentre squadra azzurra ha sicuramente pagato le rotazioni limitate a 8 uomini che alla lunga hanno sfiancato i titolari. Ancora male Jaworski (0/5 da tre) e impreciso anche Sokolowski (2/10), giornata non eccezionale per Zubcic. E non è bastata la grande prova di Owens con 19 punti e 11 rimbalzi. Bene Lever, che dopo una prima parte super ha giocato pochissimo nella seconda, forse anche per una disattenzione difensiva che lo ha rispedito in panchina. Ma non va dimenticato che questa squadra è partita per salvarsi e ora è in cima alla classifica. Dunque uno stop, anche se difficile da digerire, ci può stare.

Milicic a fine gara dice: "Congratulazioni a Pistoia ed al suo coach. Hanno fatto un grande lavoro e messo in campo maggiore energia meritando la vittoria. Complimenti anche al pubblico di casa per la bella atmosfera che ha creato, ed al grande gruppo dei nostri tifosi che sono arrivati da Napoli per sostenerci. La partita ci è sfuggita di mano con delle cose poco intelligenti soprattutto nel finale del terzo tempo. Durante la gara siamo stati anche egoisti, cosa che non era successa mai prima, e su questo dovremo lavorarci. Pistoia ha punito i nostri errori segnando canestri importanti da tre punti che gli hanno dato ritmo e fiducia per portare la vittoria a casa. Questo però accade quando non riesci a controllare la partita. Non abbiamo giocato la nostra migliore partita, Pistoia ha battuto Milano ,Venezia e Sassari e sta giocando bene, anche noi siamo solidi, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto."

Pedro Llompart aggiunge: "Dobbiamo fare i complimenti a Pistoia. Hanno portato la partita dove volevano con un grande lavoro. Noi non abbiamo giocato con continuità nei quaranta minuti della gara, e così diventa difficile vincere in trasferta. Dobbiamo comunque restare positivi ed approfittare per imparare tantissimo, ed essere più forti nelle prossime giornate. Si nota ancora una volta che il campionato di serie A italiano è molto difficile, e per vincere bisogna essere quasi perfetti. Così cercheremo di fare la prossima settimana imparando tanto da questa partita, e con tanta positività guardiamo avanti."

Giovanni De Nicolao: "Pistoia è stata molto brava a metterci in difficoltà. Non era facile giocare su questo campo. Dobbiamo riuscire immediatamente ad azzerare questa sconfitta, ed imparare quelli che sono stati i nostri errori. Ora testa alla prossima partita in casa che sarà per noi fondamentale."