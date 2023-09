Basket, supercoppa: Bologna e Brescia in finale per il primo trofeo di stagione

BRESCIA - Si apre con un grande successo di pubblico, 5098 spettatori nelle due partite di semifinale di Supercoppa, la nuova stagione del basket italiano. La giornata è tutta a tinte bianconere della Virtus Bologna, finalista in campo maschile (battuta Milano 73-78 in un finale nel quale l’Olimpia non trova più canestro dal 70-70) e vincitrice della Supercoppa femminile. Dopo aver battuto Venezia in semifinale, le ragazze di Vincent battono anche la favorita Schio 70-65 e conquistano il primo trofeo da quando sono nate, appena quattro anni fa.

La finale maschile domani alle ore 18 sarà tra la Virtus e la Germani Brescia. La squadra di casa impiega quattro minuti per prendere le misure a Derthona e poi dilagare nel finale (86-63) con una squadra molto profonda e con tante soluzioni in attacco. Della Valle con 20 punti, Massinbourg con 15 e Bilan da 10 punti e 9 rimbalzi sospingono la Leonessa alla prima finale di Supercoppa della storia bresciana.

EA7 OLIMPIA MILANO -SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 73-78

Milano manda in quintetto due dei suoi acquisti pregiati ovvero Mirotic e Poythress insieme a Baron, Hall e Shileds. E’ proprio lui a segnare il primo canestro della partita e, di fatto, della stagione ufficiale 2023-24. La partita è molto fisica, Milano avanti 7-6 al sesto. Al decimo è 12-14 per Bologna. La Virtus prova l’allungo sul 18-23, ma Milano produce un parziale da 10-0 per il 28-23, poi 32-25. Contro parziale Bologna e 32-34 al riposo lungo con tripla di Hackett allo scadere. Partita senza un padrone anche ad inizio terzo periodo e con tanto nervosismo: fallo tecnico a coach Banchi, azione successiva fallo tecnico a Ettore Messina. Bologna prova ad allungare 39-46, poi 42-52. Al terzo riposo è 53-59. Due triple di Shileds rimettono Milano ad un solo possesso di distanza: 61-64 al 33esimo. La Virtus segna solo con i tiri liberi. E’ 70-70 a 120 secondi dal termine. Bologna non trema, una tripla di Belinelli (15 punti) e i liberi di Mickey regalano la vittoria, nonostante i 26 punti di Shields e i 15 di Mirotic per Milano.

GERMANI BRESCIA - BERTRAM YATCHS TORTONA 86-63

Sospinta dall’incessante tifo del pubblico di casa, la Leonessa parte forte: 14-2, poi 20-8. Al decimo è già 23-8. Tortona prova a rientrare sul 23-13, ma è l’unico sussulto di un primo tempo nel quale la squadra di casa domina in lungo e in largo sospinta da Della Valle, 17 punti e 3/5 da tre. La Leonessa arriva fino al 45-19, poi va al riposo lungo avanti 45-27. Al rientro in campo, Brescia non allenta la presa e resta avanti 52-32 al 26esimo. Brescia ha ampie rotazioni e trova punti da quasi tutti i giocatori in campo. Massimburg ne mette sette in fila per il 63-45. Al terzo riposo è 65-45, poi 70-45 al 32esimo. La partita è virtualmente chiusa. GLi ultimi sette. inuti servono solotanto per le statistiche, personali e di squadra. Entra anche Matteo Porto, classe 2005. Segnano tutti, finisce 86-63.