Bagnoli, ecco il primo torneo di basket 3vs3 targato Metropolitans: di cosa si tratta

Il playground di Bagnoli sarà teatro del primo torneo di basket 3vs3 targato Metropolitans, associazione sportiva dilettantistica creata lo scorso aprile dai ragazzi che frequentano abitualmente il campetto. La competizione si svolgerà domenica 25 giugno, prima palla a due fissata per le 17. L’evento fa parte degli oltre 50 aderenti LB3 Italia, community italiana di streetball - la pallacanestro “in strada” - che ogni anno acquisisce sempre più importanza e prestigio. Il torneo è stato preparato all’insegna della sostenibilità: nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno i ragazzi di Metropolitans, affiancati da numerosi cittadini bagnolesi, si sono occupati della riqualificazione delle aree verdi attorno al playground, della manutenzione del campo e delle attrezzature, attività svolte ormai di consuetudine già da diversi anni.

Le modalità di iscrizione sono le seguenti: i componenti di ciascuna squadra devono aver compiuto i 16 anni di età, ogni team viene iscritto ufficialmente al torneo solo quando almeno tre membri su quattro hanno completato l’iscrizione - il link è nella bio dell’account Instagram della community, @metropolitans80124 - ed è prevista anche una quota di ammissione.

Il regolamento è altrettanto semplice: nessuna categoria, né di genere né di età.

Le squadre saranno composte da tre titolari, uno dei quali capitano, più un sostituto. Un giocatore non può far parte di due squadre nel torneo e, soprattutto, si gioca in una sola metà campo. Ogni match avrà durata pari a 10 minuti - oppure la sirena scoccherà al raggiungimento dei 41 punti -, previsti 3 minuti di overtime in caso di parità. Come nel basket classico, il canestro in area vale due punti, tre da dietro l’arco. Sulla pagina Instagram della community sono elencate nel dettaglio le regole di gioco, compresa la più importante: enjoy the game.

Ogni giocatore iscritto al torneo riceverà una canotta, una bag e bevande varie. I membri del team vincitore riceveranno inoltre un pallone da gioco e una t-shirt, ma il premio più ricco è un altro: la squadra trionfante godrà dell’accesso alle finali nazionali di LB3, in programma a settembre.