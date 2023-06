Buscaglia in direzione Pesaro: l'ex Gevi vicino alla firma per la Vuelle

Dopo l'esonero dalla Gevi Napoli, aveva trovato subito panchina in Israele, all'Hapoel Eilat. Ma ora pare pronto a tornare in Italia. Dopo il no di Max Menetti, la Vuelle Pesaro avrebbe puntato per il nuovo allenatore sul nome di Maurizio Buscaglia per il posto Jasmine Repesa. Eredità non semplice. Il 54enne tecnico pugliese dovrebbe essere affiancato da Giacomo Baioni e da uno staff interamente fatto in casa, secondo Il Resto del Carlino.

