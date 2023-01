Gevi, esonerato coach Buscaglia: al suo posto il vice Cesare Pancotto

Era previsto che in caso di sconfitta coach Buscaglia rischiasse l'esonero. E a confermare la decisione è arrivata una batosta pesante nel derby (-35) che ha tolto i dubbi alla dirigenza. Ora tocca a Cesare Pancotto, molto più di un assistent coach, che alla fine pur con qualche remora, ha accettato di prendere tra le mani le redini della squadra.

Compito duro ma sfida stimolante, anche se il comunicato ufficiale lascia intendere che si tratta di un'investitura non definitiva: «La Gevi Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di head coach della prima squadra Maurizio Buscaglia. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrate nei suoi mesi a Napoli e gli augura le migliori fortune umane e professionali. La Gevi Napoli Basket comunica inoltre di aver affidato, al momento, la guida tecnica della prima squadra a coach Cesare Pancotto».

Il neo capo allenatore, 67 anni e poco meno di 40 stagioni da allenatore, ha commentato cosi: «Voglio innanzitutto ringraziare coach Maurizio Buscaglia per tutto quello che mi ha dato in questa esperienza, e con il quale ho condiviso il grande lavoro fatto sino ad ora. Adesso non è il tempo di parlare, ma di fare. Dobbiamo tornare a dare valore ai valori, per la società, per la città e per i tifosi».