Zerini prova a scuotere la Gevi: «Ora vogliamo invertire la rotta»

In un momento assai delicato della stagione, dopo la sconfitta interna con Verona e tre partite molto toste all'orizzonte, tocca a Andrea Zerini, il giocatore più esperto della Gevi Napoli, fare il punto della situazione e provare a scuotere l'ambiente e 4 giorni dal derby.

“Contro Verona c’è stato un blackout negli ultimi minuti mentre eravamo in controllo della partita e stavamo facendo buone cose, sia in attacco che in difesa. Probabilmente ci siamo sentiti troppo tranquilli per quello che stava succedendo ed abbiamo lasciato spazio ai nostri avversari che, attaccando con gran semplicità, sono riusciti a rientrare in partita. Purtroppo, anche a causa del periodo che stiamo vivendo, in quei momenti diventa tutto più difficile ed abbiamo letteralmente buttato due punti" ha sottolineato Zerini a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Avevamo fatto bene nel terzo quarto riuscendo a difendere ed attaccare in transizione, nostro punto di forza, sciogliendoci poi nel momento di difficoltà. Non abbiamo mantenuto la calma ma abbiamo cercato di risolvere il momento negativo giocando di fretta, questo ci è costato la partita - ha proseguito il lungo azzurro -. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa situazione. Mi è capitato di vivere stagioni altalenanti nelle mie esperienze precedenti. Speravamo di iniziare in maniera diversa il campionato, dopo l’anno scorso. Stiamo cercando di lavorare forte in allenamento, specie dopo le partite perse, diamo sempre il cento per cento in ogni momento. Sono convinto che questo periodo sia destinato a finire. Noi viviamo di fiammate, abbiamo vinto partite importanti in casa con Reggio Emilia e Treviso. La cosa positiva è che la classifica è davvero corta, basterebbe invertire la rotta per tornare ad essere più tranquilli".

Quindi l'analisi passa all'spetto emotivo: "Stiamo cercando di sistemare la nostra fase difensiva, lavorando freneticamente su questo. Siamo preoccupati dei risultati che stanno arrivando, è ancora troppo presto per guardare la classifica, non è ancora finito il girone d’andata. I nostri tifosi sono sempre presenti, il PalaBarbuto è quasi sempre pieno nonostante i risultati. Capisco la delusione dei tifosi è giusto che l’abbiano espressa domenica al palazzetto. Il pubblico napoletano ci è sempre vicino e sono sicuro che continuerà a sostenerci. Noi cerchiamo di aiutare i nostri compagni americani a capire la realtà che vivono ed il campionato italiano. Ora siamo attesi dal derby. In questo momento loro sono in grande fiducia, avendo ottenuto risultati importanti. Dobbiamo dare il massimo per fare la migliore partita possibile. Ci aspetta un calendario tosto con Scafati, Milano e Varese, tre squadre di assoluto livello. Noi scenderemo in campo per vincere tutte le partite, ovviamente“.