Gevi Napoli, attesi due annunci: Jaworski e il preparatore atletico

Sono attesi nelle prossime ore due annunci della Gevi Napoli: un giocatore e il nuovo preparatore atletico che sostituirà Giacomo Sorrentino.

Per il giocatore dovrebbe trattarsi di Justin Jaworski, la guardia bianca americana di 1,91, 24 anni, che dopo una ottima carriera università, ha fatto grandi numeri in Spagna nel Gipuzkoa.

Una scommessa di Pedro Llompart che è convinto delle eccellenti qualità del giocatore, in netta crescita in carriera. Non è ancora noto invece il nome del preparatore atletico.