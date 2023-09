Fiamme nei boschi dell'Irpinia, brucia anche un casolare

La provincia di Avellino nella morsa degli incendi di sterpaglie, boscaglia e macchia mediterranea. I roghi si sono verificati nei territori dei comuni di Montaguto, San Potito Ultra, Sant'Angelo All'Esca, Manocalzati, Montefusco, Lapio, Mercogliano, Ariano Irpino, Mirabella Eclano, Flumeri dove la squadra del distaccamento di Grottaminarda uscita per un incendio di sterpaglie in contrada Scampata, ha trovato un casolare in fiamme nei pressi di alcune case. Si è reso necessario l'invio di un'autobotte dalla sede centrale di Avellino per avere ragione delle fiamme.