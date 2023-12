Salerno, accordo Fs Park ed Easy Park per una sosta più agevole

È stato siglato un accordo tra la neocostituita Fs Park, Società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane a cui è affidata la gestione di tutti i parcheggi del Gruppo, ed Easy Park per offrire agli utenti una sosta più agevole, rapida e sicura. Anche Salerno rientra tra le città che saranno interessate dal nuovo provvedimento. Dal primo trimestre 2024 sarà infatti possibile, attraverso l'app Easypark, effettuare la prenotazione e il pagamento della sosta presso sosta presso gli hub intermodali di Fs Park. Il progetto, suddiviso in 3 fasi, coinvolgerà dapprima i parcheggi cruciali delle città di Milano, Roma, Napoli, Torino, Cagliari, Rimini, Salerno e Varese e, successivamente, verrà esteso all'intero portafoglio parcheggi del Gruppo FS. «È stato siglato un accordo strategico con un partner significativo come Easy Park - commenta Andrea Destro, Amministratore Delegato di FS PARK - che porterà ai nostri clienti un maggior comfort e una migliore accessibilità alle aree di sosta, utilizzando sistemi di pagamento sicuri.

L'utilizzo di un'importante piattaforma come quella di Easy Park, inoltre, rafforza la riconoscibilità sul mercato delle nostre aree di sosta, dei nostri servizi e del nostro nuovo brand». Dichiara Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Italia: «Siamo lieti di annunciare l'inizio della nostra collaborazione con una realtà come FSPARK, che considera l'innovazione digitale una leva strategica imprescindibile.