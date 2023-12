Rifiuta merce acquistata su internet, viene minacciato: coppia arrestata per estorsione

Due arresti con l'accusa di estorsione e rapina. Sullo sfondo merce acquistata in rete da un'azienda. I fatti risalgono al mese di ottobre scorso e vede protagonista un imprenditore della provincia di Avellino, parte lesa nel procedimento, di Pietrastornina. Ai domiciliari sono finiti una donna di Cava de' Tirreni, di 38 anni ed un secondo, un 40enne di Villa Literno. Secondo le indagini della procura, tutto avrebbe avuto origine dall'acquisto di merce, da parte dell'imprenditore irpino, attraverso internet. Una volta giunta a destinazione, però, l'uomo avrebbe riscontrato delle differenze, decidendo di inviarla nuovamente indietro. A quel punto l'imprenditore sarebbe stato raggiunto prima da una telefonata, in ditta, dalla donna di Cava, attraverso la quale il 40enne poi aveva veicolato diverse minacce alla parte offesa.

Qui, la decisione dell'imprenditore fu di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.

Le indagini sono state condotte dai militari coordinati dalla procura di Avellino. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari, con le accuse di rapina ed estorsione. L’imprenditore aveva infatti ricevuto minacce video-telefoniche da parte del 40enne, il quale lo aveva costretto a consegnare una somma di denaro alla donna, che si era recata presso la sua abitazione. Durante le indagini, gli inquirenti hanno acquisito informazioni rilevanti e recuperato immagini dai sistemi di videosorveglianza. Questi elementi hanno consentito di raccogliere prove considerate sufficienti per giustificare l’emissione del provvedimento cautelare. Le indagini proseguiranno per far luce su questa vicenda e stabilire con certezza i dettagli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.