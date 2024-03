App Hinge, i consigli della Dating Coach sul prossimo appuntamento

Quando si percorre la strada del dating, si parte dalla creazione del profilo, il primo step. Una volta selezionate le immagini, arriva il momento di farsi conoscere meglio e scegliere gli spunti di conversazione. In molti si chiedono ad esempio come distinguersi, se mostrandosi brillanti e simpatici oppure puntando sull’effetto sorpresa.

Hinge, l'app di dating pensata per essere cancellata, attraverso la quale viene fissato un appuntamento ogni 2 secondi, ha studiato gli spunti più efficaci, quelli che hanno permesso agli italiani di iniziare una conversazione da zero, con l'obiettivo di arrivare a un primo appuntamento.

Ecco allora svelati i 15 migliori spunti di conversazione per iniziare a parlare con il match giusto e i 5 consigli della dating coach Logan Ury di Hinge per costruire da subito una certa intesa.

Ma quali spunti usano gli italiani per rompere il ghiaccio tra le chat di Hinge? I migliori sono di due tipi: quelli su se stessi - personalità, gusti, progetti - e quelli sul partner ricercato, utilizzando la sezione “il mio tipo” e “appuntamenti”:

impazzisco per…; quest’anno voglio davvero; i piccoli piaceri della vita; il modo migliore per conquistarmi è; insieme potremmo; il mio modo di esprimere l’amore è; uno dei miei obiettivi da raggiungere nella vita è; la mia domenica tipo; il mio punto forte è; le cose che cerco; la paura più irrazionale che ho; uscire con me è come; cose (strane) che so fare bene; andremo d’accordo se; ho la certezza che.

«In teoria, gli spunti dovrebbero dare un'idea di come sei.

Dovrebbero dipingerti al meglio, ad esempio facendo capire che cosa ti piace, in modo da offrire un'immagine reale e aiutare il tuo match a capire come sarebbe una relazione con te» spiega Logan Ury di Hinge.

I 5 consigli di Logan Ury

Lo spunto perfetto? Quello senza monosillabi

Prima di tutto, bisogna rispondere agli spunti in modo da incoraggiare conversazioni più approfondite. In altre parole, non si risponde mai con una sola parola! Qualunque cosa amiamo di noi stessi, dobbiamo assicuraci che le altre persone possano vederla. Questo aiuterà a presentarci in modo autentico ed il nostro profilo apparirà un'estensione della nostra personalità.

Essere se stessi e lasciare spazio alla vulnerabilità. Ecco perché funziona

I profili azzeccati sono fatti sia di umorismo che di vulnerabilità, quindi Logan Ury consiglia di utilizzare sia il nostro lato sciocco sia quello più serio. Se vogliamo utilizzare lo spunto "Il modo migliore per conquistarmi è", allora dobbiamo scavare in profondità e trovare qualcosa di veramente originale e unico per noi. È meglio evitare di parlare del lavoro e raccontare invece il nostro hobby segreto.

“Parliamone”, la sezione per chi vuole riuscire a presentarsi al meglio

Questi spunti sono utilissimi perché la nostra risposta può andare in tante direzioni. È un’opportunità per dire qualcosa di bizzarro oppure per condividere i nostri valori o diventare vulnerabile. Questi suggerimenti aiutano a dare un'idea di come sarebbe uscire insieme con il potenziale Match, dipingendo un'immagine di chi siamo e di cosa ci dà gioia. Raccontare a qualcuno le nostre peculiarità o le nostre passioni può aiutare a creare un'immagine vivida di noi e far immaginare come sarebbe una relazione insieme. Uno dei suggerimenti più efficacy che Logan Ury dispensa per progettare un ottimo profilo per un'app di dating, è pensare a tre cose che vogliamo esprimere su noi stessi e utilizzare le foto e i suggerimenti per trasmettere questi messaggi.

Usare gli spunti per puntare a quello che cerchi veramente

Uno dei termini più in voga dell'anno, in fatto di dating, è stato “andare dritti al punto”: essere cioè chiari fin dall'inizio su ciò che stiamo cercando in una relazione. Non si tratta di mostrarsi bisognosi, ma di risparmiare tempo assicurandoci di essere sulla stessa lunghezza d'onda delle persone con cui usciamo. È importante, dunque, condividere ciò che stiamo cercando, ed essere autentici, evitando di apparire bisognosi.

Dillo con parole tue: la voce moltiplica il nostro sex appeal

La sezione Messaggi vocali di Hinge è uno dei modi più profondi con cui ci si può esprimere nel profilo. Il 64% degli utenti ritiene infatti che la voce di un potenziale partner sia un fattore importante e quasi la metà degli utenti (49%) si è rivelata più attratta dopo aver ascoltato la voce del suo match.