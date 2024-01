Risponde male alla barista, lei gli rovina l'appuntamento romantico con "il trucco di Morgan": «Se ti comporti da stupido...»

La capacità di rimanere calmi e di essere comprensivi anche in situazioni in cui l'interlocutore si rivolge a noi in maniera maleducata e aggressiva è certamente utile in diversi contesti, specialmente se si lavora a contatto con il pubblico. In alcuni casi, poi, il nostro ruolo richiede di rimanere assolutamente professionali, a meno di non voler rischiare il licenziamento.

Morgan, tuttavia, non si è fatta di questi problemi e dopo un paio di rispostacce da parte del cliente - a lei e alla ragazza con cui aveva un appuntamento - ha preso la decisione di utilizzare un trucchetto per fargli fare brutta figura davanti a tutti.

La barista ha raccontato la storia in un video pubblicato sul suo account TikTok e ha scatenato l'ilarità e l'approvazione dei più.

Morgan Roos fa la barista e spesso racconta storie riguardanti la sua professione e le interazioni con i clienti. In un caso particolare, la clip è diventata virale e ha raccolto più di un milione di visualizzazioni. Nella didascalia, la ragazza precisa: «Se fai lo stupido, è meglio che tu sia anche uno tosto», facendo riferimento a una serie di comportamenti poco carini a cui lei ha risposto con un piccolo scherzo.

«Questo tipo entra, saranno state le 5 di pomeriggio», racconta Morgan, «si siede e io gli chiedo cosa posso portargli. Lui alza la mano, mi interrompe e mi dice che vuole solo dell'acqua perché sta aspettando qualcuno». Appena la barista capisce che si tratta di un appuntamento, ancor meglio il primo, decide di vendicare la maleducazione del cliente, ancor di più dopo l'arrivo della ragazza (Amanda), a cui si rivolge con un poco poetico «non assomigli per niente alla tua foto profilo».

Secondo Morgan, la ragazza è notevolmente più attraente di lui, e questo approccio le dà l'ultima spinta necessaria per decidere di rovinare la reputazione del ragazzo, che arriva persino a criticare l'ordine di lei (una vodka alla frutta) dicendo: «Scusa, ma cos'è, siamo al college?». Senza neppure guardare il menù, il tipo ordina una birra e comincia ad atteggiarsi da esperto. La barista decide di prendere la palla al balzo e lo sfida a riconoscere le quattro birre che gli verserà.

In realtà, però, Morgan ha già smascherato il ragazzo e in quattro bicchieri diverse mette la stessa birra (la Coors Light). Naturalmente, lui non è riuscita a riconoscerne nessuna e ha dichiarato, dopo gli assaggi, che si trattava di Pabst Blue Ribbon, Bud Light, una Ipa e un'altra Pabst. Inizialmente, la ragazza lo lascia parlare, ma poi gli rivela il trucco, facendogli fare una pessima figura.

Lui, risentito, chiede: «Pensi sia divertente ingannare le persone?», e Morgan risponde: «E tu pensi sia divertente vantarti di sapere qualcosa quando non ci capisci assolutamente niente?».