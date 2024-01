Adottano il cane Rusty da un rifugio e lo salvano, lui si innamora del proprietario. Laura confessa: «Mi sento esclusa»

Laura e suo marito, decisi ad adottare un cane da un kill-shelter (quei "rifugi" in cui gli animali vengono tenuti solo pochi giorni e poi, se non trovano un padrone, vengono uccisi), non avrebbero mai immaginato quanto il nuovo arrivato avrebbe cambiato le dinamiche familiari.

Rusty, un pastore tedesco, ha conquistato immediatamente il cuore del marito, instaurando una connessione speciale. Laura, scherzando, ha confessato di sentirsi «esclusa» dalla famiglia a causa dell'enorme affetto che Rusty ha sempre riservato al marito, si legge su La Stampa.

Nonostante questo divertente «triangolo amoroso», per Laura Rusty è stato un «dono prezioso per la famiglia». Il cane è stato adottato nonostante avesse avuto problemi di aggressività e difficoltà a convivere con altri cani. Tuttavia, Rusty si è integrato rapidamente con gli altri animali domestici della famiglia, dimostrando di essere un compagno affettuoso.

L'affetto di Rusty è diventato particolarmente evidente quando all'altro cane della famiglia, Slayde, è stato diagnosticato un cancro. Rusty è stato sempre al suo fianco, dimostrando una connessione speciale, come quando gli dà la buonanotte prima di andare a dormire.

La storia di Laura e Rusty è diventata virale su Instagram, dove Laura condivide con l'account @mygsdcanes_crew le loro avventure e mette in luce il legame unico tra Rusty e gli altri membri della famiglia a quattro zampe.