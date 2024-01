Svolta storica per la Corea del Sud: vietata la vendita di carne di cane ma solo dal 2027

Il Parlamento della Corea del Sud ha emesso un segnale di cambiamento epocale, votando all'unanimità per vietare l'allevamento, la macellazione e la vendita di cani destinati al consumo umano. Questa decisione, che entrerà in vigore dopo un periodo di transizione di tre anni, è stata salutata come una "rivoluzione culturale" da parte degli attivisti per i diritti degli animali. La legge, sostenuta bipartisan dal People Power Party e dal Partito Democratico, riflette l'evoluzione della consapevolezza sociale riguardo ai diritti degli animali. La decisione unanime dell'Assemblea Nazionale sottolinea il rifiuto della pratica tradizionale, precedentemente oggetto di critiche da parte degli attivisti e considerante per il Paese.

Foto Shutterstock; musica Korben