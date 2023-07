Mamma rovinata dall'intervento chirurgico in Turchia: «Costretta a nutrirmi con un sondino a vita»

Va in Turchia per un'operazione e torna rovinata per sempre. Ecco quanto accaduto ad una donna che si è sottoposta alla procedura di manica gastrica, cioè la riduzione dello stomaco, e che ora incoraggia gli altri a non correre questo rischio.

Il racconto di Louise Bradley, 33 anni, arriva dopo la morte di un'altra mamma, Leanne Michelle Leary, sottopostasi allo stesso intervento e deceduta negli scorsi mesi.

Louise Bradley si è aperta al Manchester Evening News del suo tragico calvario dopo la morte della 38enne Leanne Michelle Leary, deceduta dopo essersi altrettanto recata in Turchia per la stessa procedura di manica gastrica all'inizio di questo mese.

La 38enne ha inviato una sua foto nel suo camice da ospedale nella chat Whatsapp della sua famiglia il 30 giugno, ma quando nessuno ha avuto sue notizie diverse ore dopo la fine della procedura, i suoi parenti si sono preoccupati.

Chiamata la struttura ospedaliera, i familiari hanno ricevuto la notizia dell'arresto cardiaco.