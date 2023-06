Gemelline siamesi attaccate per la testa hanno il 2% di chance di sopravvivere. «Oggi hanno 7 anni e sono felici»

Avevano solo il 2% di probabilità di sopravvivere, e lo hanno struttato tutto le due gemelline siamesi nate attaccate per la testa e il cui destino sembrava segnato ancor prima di venire alla luce. Non solo il loro intervento di separazione è perfettamente riuscito, ma oggi le due bambine hanno raggiunto un importante traguardo: hanno frequentato l'ultimo giorno di asilo, e sono ora pronte ad affrontare nuove sfide. Separate (fisicamente) ma sempre insieme.

La mamma Heather Delaney, 33 anni, ha appreso a sole 11 settimane di gravidanza che stava portando in grembo due gemelle siamesi. Collegate alla testa - i casi simili sono noti come gemelli craniopagi - le bambine avevano poche possibilità di sopravvivenza, ma Heather ha comunque dato alla luce le figlie Abby ed Erin a 30 settimane il 24 luglio 2016: insieme pesavano poco più di due chili e mezzo.

Le gemelline condividevano il cranio, la pelle e la sinusite sagittale superiore - un vaso critico che porta via il sangue dal cervello. Il 6 giugno 2017, le bambine sono state sottoposte a un delicato intervento di separazione, durato 11 ore, presso il Children's Hospital di Philadelphia. L'operazione aveva una bassa percentuale di riuscita e alti rischi, che andavano dai lievi danni cerebrali alla morte. Nonostante le basse probabilità, la procedura di separazione è stata un successo. Ci sono voluti cinque mesi in ospedale prima delle dimissioni e del rientro nella loro casa di Statesville, North Carolina.

Le gemelline oggi hanno dei ritardi nello sviluppo, ma i genitori non potrebbero essere più orgogliosi di loro: «Ci sono giorni in cui mi siedo e penso: Non riesco a credere a quanto siamo incredibilmente fortunati. Sì, hanno disabilità e cose su cui stanno lavorando, ma sono così felici», ha detto di loro mamma Heather. All'inizio di questo mese, Abby ed Erin, prossime al settimo compleanno, si sono diplomate all'asilo, una pietra miliare che i genitori non avrebbero mai osato sognare quando sono nate.