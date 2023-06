Non la invita al matrimonio ma le chiede i soldi per il viaggio di nozze: la sua risposta è epica

Le chiede un regalo per il matrimonio, ma non la invita alla cerimonia. Ecco quanto accaduto a una donna che ha denunciato l'accaduto sui social. Le due erano compagne di scuola, ma non si frequentavano dal 2009. Pare sia bastato il solo ricordo degli anni trascorsi insieme per ripescare su Facebook l'ex compagna di classe e farle la richiesta imbarazzante.

La storia è stata raccontata dalla vittima degli sposi che ha pubblicato l'accaduto su Reddit, forum americano, in cui chiunque può condividere le proprie esperienze e chiedere aiuto. In questo caso, però, la vicenda è diventata virale raggiungendo centinaia di persone in poco tempo che concordano sull'assurdità della richiesta fatta. Tra commenti ironici e le perplessità manifestate, la risposta della malcapitata è tutta da ridere.

Sul forum statunitense, una donna ha scritto: «Ieri ho ricevuto un messaggio da una persona con cui andavo a scuola. Era un annuncio di matrimonio. Si sta per sposare, ma mi ha scritto che non può invitarmi alla festa perché la loro location è già al completo e non può ospitarmi».

Poi ha spiegato che il biglietto d'invito citava così: «Benvenuto per aiutarci a celebrare questa occasione d'amore facendo una donazione al nostro fondo per la luna di miele. La donazione raccomandata è di 250 euro, ma le donazioni più grandi saranno ben accette».

A rendere assurda la richiesta è il fatto che le due ex compagne di scuola non si vedono e non si parlano da oltre un decennio e che, anche durante gli anni di studio, erano amichevoli tra di loro, ma non legate da un rapporto stretto.

I lettori sul forum Reddit non potevano credere all'audacia della coppia e molti li hanno etichettati come «avidi» per aver chiesto a qualcuno che non avevano invitato al loro matrimonio di contribuire con soldi alla luna di miele. «Quanto è sfacciato da parte loro mandare un tale messaggio - ha scritto un utente -, Spero davvero che nessuno li prenda sul serio».

La storia è stata condivisa anche altrove sui social media e ha raccolto una risposta simile. Il fatto è stato pubblicato sull'account Instagram The Shade Borough, con persone che hanno commentato che la coppia «deve essere pazza» per aver fatto una richiesta del genere.

Ad essere la più iconica, però, è la risposta della vittima degli sposi che ha spiegato su Reddit di aver donato una cifra simbolica in beneficenza e ha risposto alla coppia così: «Mi sono congratulata e ho donato a nome loro una piccola cifra in beneficenza, spero possano apprezzare ugualmente».