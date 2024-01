Proposta di matrimonio alla fidanzata incinta in riva al mare. Ma lei rifiuta: «Non è come lo sognavo»

Una proposta di matrimonio in riva al mare, al tramonto, con i colori caldi dell'ultimo sole che si riflettono pigramente sulle increspature dell'acqua e il luccichio dell'anello che si tinge di arancione: per molti si tratta di uno scenario ideale, il sogno di una vita. Eppure, c'è chi non ha apprezzato particolarmente la sorpresa e ha deciso di rifiutare la proposta proprio per la modalità con cui è stata fatta.

La donna ha spiegato la situazione e ha giustificato il suo no facendo presente di aver più volte affrontato l'argomento con il fidanzato, dicendo chiaramente ciò che avrebbe voluto e che, alla fine, non ha ottenuto.

Dopo il rifiuto e la reazione di quello che sarebbe voluto essere suo marito, la donna ha raccontato la vicenda su Reddit, chiedendo un'opinione sulla questione.

Evidentemente, anche se sembra alquanto sicura della motivazione che l'ha spinta a dire di no, le è venuto almeno un dubbio, abbastanza da cercare punti di vista alternativi.

«Io e il mio ragazzo siamo insieme da quasi tre anni e aspettiamo il nostro primo figlio», scrive la donna, «che nascerà a marzo. Abbiamo parlato sempre apertamente del matrimonio, quindi il fidanzamento non sarebbe mai stato una sorpresa, ma la proposta sì. Dato che lui non capisce nulla di anelli e dei miei gusti in proposito, abbiamo deciso di collaborare e decidere insieme il design».

La donna afferma che durante la pianificazione ha messo in chiaro sin da subito e a più riprese quali fossero i suoi desideri in merito alla proposta: «Gli ho detto che avrei voluto essere circondata da amici e familiari e che il loro coinvolgimento per me era importante. Dopo aver ordinato l'anello, non sapevo altro, ero completamente all'oscuro, e l'attesa era emozionante».

Quando è arrivato il momento, tuttavia, le cose sono andate diversamente da come sperato: «Due sere fa abbiamo portato i nostri cani a fare una passeggiata in spiaggia. Ci siamo seduti a guardare il tramonto, mentre i cani giocavano nell'acqua di fronte a noi. Dopo qualche momento ha iniziato a dirmi quanto mi amasse, quanto fosse grato di avermi conosciuta, poi ha tirato fuori la scatolina e mi ha chiesto di sposarlo. Non me l'aspettavo e sono rimasta sotto choc».

La donna cerca di gestire il momento nel modo migliore, rassicurandolo su quanto tenga a lui e quanto lo ami, ma dicendo che non può accettare perché vuole davvero condividere questo momento con gli amici e la famiglia: «Si è arrabbiato molto e mi ha risposto che voleva una proposta più intima, tenere questo ricordo per noi, e che non si sentiva a suo agio a farlo davanti ad altri. Ho provato a parlarci ma mi sta riservando il trattamento del silenzio».

Anche se afferma di comprendere il suo punto di vista, non è abbastanza per farle cambiare idea sulla questione: «Non so, penso che ho dovuto scegliere io l'anello perché lui non presta attenzione alle piccole cose, come i gioielli che mi piacciono e che indosso, quindi volevo davvero che pensasse a fondo alla proposta e che la rendesse speciale per me».

Infine, la donna afferma che come ci sono persone che si lamentano per le proposte davanti ad altre persone, dovrebbe essere lecito lamentarsi del contrario. Secondo la maggior parte degli utenti, però, la donna ha sbagliato e non ha compreso che la proposta di matrimonio è un qualcosa che deve venire dal cuore e non va pianificato. «La nave è salpata, ormai», scrive qualcuno, specificando che anche se dovesse di nuovo chiederle la mano, non sarà con lo stesso trasporto e sincerità.