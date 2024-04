Brasile, infermiera uccide l'amante dopo essere rimasta incinta di lui, per impedirgli di riconoscere il bambino

Un'infermiera, Nara Priscila Carneiro, avrebbe ucciso il suo amante, anche lui infermiere, dopo essere rimasta incinta di lui, perché non voleva che assumesse la paternità del bambino. Entrambi lavoravano nello stesso ospedale e avevano una relazione extraconiugale.

In questi giorni, come riporta G1, la Corte ha ordinato che fosse portata davanti a una giuria popolare. Il delitto è avvenuto nel luglio 2017, in un ospedale privato nel centro di Fortaleza, Brasile.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Ramam Cavalcante Dantas è stato ucciso con un'iniezione letale.

Voleva assumere la paternità del bambino, ma Nara non voleva. La donna temeva che la relazione extraconiugale potesse mettere fine al suo matrimonio.

Quasi sette anni dopo il delitto, Nara Priscila Carneiro, 40 anni, ha visto la sua sentenza pubblicata sulla Gazzetta della Giustizia di Stato. Attualmente si trova in libertà e nei suoi confronti non sono state adottate misure cautelari.

La vicenda

Secondo la denuncia del Pubblico Ministero dello Stato del Ceará, Nara era sposata da 11 anni e aveva una relazione extraconiugale con Ramam da un anno e nove mesi e al momento del delitto era incinta. Sempre secondo i documenti, intorno alle 16:30 del 10 luglio 2017, Nara, che era un'infermiera e supervisionava la stanza dell'Unità di Terapia Speciale, in un momento di inattività del reparto, ha avvelenato Ramam Cavalcante, che era supervisore presso il reparto pediatrico.

Inizialmente c'è il sospetto che Ramam si fosse suicidato, tuttavia, durante le indagini, la polizia ha scoperto prove del coinvolgimento dell'imputata.

Nelle dichiarazioni raccolte durante la fase investigativa, i testimoni hanno riferito alla polizia che la stanza in cui è stato trovato Ramam era chiusa a chiave e la chiave era nel cassetto di Nara, che era il capo del pronto soccorso. Inoltre, solo lei aveva accesso ai medicinali utilizzati per la morte della vittima. L'analisi delle riprese del corridoio dell'ospedale ha dimostrato che, nonostante l'imputata e la vittima fossero entrati nella stessa stanza, solo la donna è uscita.

Ora, il Tribunale del 2° Tribunale di Fortaleza ha ordinato che Nara Priscila venga sottoposta a una giuria popolare per omicidio qualificato.

Il 1° aprile di quest'anno, la difesa dell'imputata ha presentato ricorso in senso stretto alla Corte di Giustizia del Ceará chiedendo l'archiviazione o la rimozione delle qualificazioni del reato. Il ricorso sarà giudicato da una delle tre sezioni penali della Corte di Giustizia.