«Ho 110 anni ma guido tutti i giorni, mai avuto mal di schiena e abito da solo: ecco i miei consigli per vivere bene e a lungo»

La vecchiaia fa paura a molti. Le prime rughe già fanno tremare le mani e si cerca disperatamente un siero miracoloso che possa portare indietro il tempo e far tornare la pelle liscia che troppo a lungo è stata data per scontata. C'è chi rifiuta di mettere gli occhiali pur di non ammettere che la vista sta deteriorando e strizza gli occhi a ogni parola, allontanando lo smartphone e riavvicinandolo come una messa a fuoco manuale. Qualcuno si iscrive velocemente in palestra o compra un nuovo paio di scarpe da ginnastica per aver sentito strani rumori provenire dalla schiena dopo essersi alzati dalla sedia.

Insomma, terrore e panico. In mezzo a questo clima da brividi c'è la calma di Vincent Dransfield, un uomo di 110 anni che guida la sua auto, vive da solo in New Jersey, non ha mai avuto grossi problemi di salute e, a dirla tutta, non soffre neppure di mal di schiena o mal di testa.

Per dare speranza a chi sta sperando nello sviluppo di un elisir di lunga vita entro i prossimi mesi, l'ultracentenario ha condiviso i consigli di longevità che lo hanno aiutato: una vita social attiva, tanto movimento e una dieta flessibile.

I consigli di longevità di Vincent

Secondo quanto riporta il BusinessInsider, la prima abitudine da tenere a mente è relativa al consumo di una bevanda in particolare, quella che (ironicamente...) si associa ai neonati: il latte.

Era il periodo della Grande Depressione, Vincent aveva 15 anni e ha iniziato a lavorare in fattoria: «Bevevo latte ogni giorno e mangiavo bene. Spesso ci ripenso e penso che mi ha fatto cominciare col piede giusto, mi ha dato delle ossa forti». In effetti, il latte di mucca contiene molte proteine, che aiutano a mantenere la massa muscolare quando si invecchia.

La dieta di Vincent, al contrario di quanto si possa pensare, non è affatto rigida. Al contrario, l'ultracentenario non ha certo vissuto facendosi impartire ordine su cosa fare o non fare, e tantomeno su cosa mangiare. Sua nipote conferma: «Ha sempre mangiato quello che gli pare, non si è mai preoccupato del peso ed è sempre stato in forma». Mentre la dieta mediterranea è generalmente considerata la più salutare al mondo, Vincent si concede hamburger, cioccolata, dolci vari, pasti surgelati e cotti al microonde.

Se al cibo non ha messo limiti, ha detto di no al fumo e all'alcol. Magari una birra di tanto in tanto, ma lì finisce. Per quanto riguarda il fumo, Vincent ha sorprendentemente iniziato a 50 anni per colpa di una sigaretta offerta da un amico. Dopo 20 anni, però, «ha buttato via il pacchetto ed è finita lì», dice la nipote, Lista.

La longevità è strettamente legata alla salute mentale e allo stile di vita. Per questo motivo, spesso il declino arriva con la pensione e la mancanza di voglia ed entusiasmo per nuove attività e conoscenze. Vincent amava lavorare e quando è andato in pensione, alla fine dei settant'anni, lo ha fatto sotto richiesta di sua moglie. Eppure, da quel momento non si è mai fermato e da 80 anni è volontario nei vigili del fuoco.

Anche per questo motivo, Vincent è molto attivo, ma non è mai stato in palestra e fa le battute su chi va a correre: «Dov'è che vanno così di fretta?». Per mantenersi in forma si dedica, semplicemente, alle faccende quotidiane. Infine, il segreto più importante, vale a dire una vita sociale vivace.

Nonostante la moglie di Vincent sia morte nel 1992, l'uomo è in contatto regolarmente con tutta la famiglia, ovvero un figlio, tre nipoti e sette pronipoti. In più, ha stretto molte amicizie nei vigili del fuoco: «Tutti i giorni andava alla stazione dalle 15 alle 17 a passare il tempo coi ragazzi - dice Lista -. Anche quella è una famiglia, per lui». E Vincent è d'accordo: «Conoscere le persone e amare le persone mi fa vivere più a lungo».