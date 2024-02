«Mia figlia è una prof ed è sposata da 20 anni con un uomo tossico: non lavora e ozia sul divano. Lui non la merita»

Un genitore non smette mai di preoccuparsi per un figlio, di amarlo e proteggerlo anche in età adulta. Agli occhi di un padre una figlia rimane sempre la piccola di casa, anche se ormai sposata o con bambini a carico. Ma quando sai che suo marito è un nullafacente che beve ogni giorno, ozia e non ha un lavoro, come ci si comporta? Intromettersi in un rapporto coniugale non è mai consigliato, specie se a farlo è il suocero. Ma come può un padre di famiglia vedere sua figlia triste e mortificata e non reagire? Come può star fermo mentre il genero è un disoccupato con due master che perde solo tempo in palestra? Vedere chiaro nel Maine è lo pseudonimo che il papà di una donna si è dato per chiedere un consiglio sui social. Cosa deve fare l'uomo per riportare un po' di luce nella vita della figlia?

Un dottorato, un lavoro stabile e una cattedra come docente di ruolo. A una mamma del Maine, a nord-est degli Stati Uniti, non mancherebbe nulla - in apparenza - se non fosse per un marito «tossico» e «passivo-aggressivo» che perde tempo a bere sul divano e ad allenarsi in palestra. Il genero, Phil - come lo chiama il papà della moglie - ha conseguito un dottorato e ha tre master, ma nonostante gli studi è un uomo disoccupato che non si impegna a cercare un lavoro. È la moglie a fare quasi tutto: si occupa del figlio di 10 anni, cucina e fa le faccende di casa, oltre a lavorare come professoressa in una scuola. Il marito però non muove un dito e non fa niente per agevolare le mansioni della donna. «Dice di essere uno scrittore, ma a voler essere generosi, ha guadagnato forse 250 dollari durante il loro matrimonio», ha scritto il padre al New York Post.

«Phil è scortese, irrispettoso, incredibilmente immaturo e prepotente», ha detto il suocero, che vorrebbe solo avere il coraggio di cacciarlo da casa della figlia e non rivederlo più per il bene di tutti.

Il papà della donna ha provato a far ragionare la figlia sulla sua situazione, ma sembrerebbe che lei non voglia vedere in faccia la realtà, forse per paura di una ritorsione nei suoi confronti.

La moglie si nasconderebbe dietro l'ombra del marito per timore che lui possa reagire in modo violento se decidesse di lasciarlo. Il papà della figlia non sa più come comportarsi, ma non vuole che lei viva in un matrimonio infelice per il resto della sua vita. I coniugi sono già sposati da 20 anni, ma Phil non si è ancora fatto carico delle responsabilità che gli spettano come padre e marito. Vedere chiaro nel Maine ha scritto: «Mi rendo conto che non possiamo controllare gli altri e influenzare le loro scelte, ma io e mia moglie sospettiamo che nostra figlia abbia paura di dire qualcosa per timore di essere maltrattata».