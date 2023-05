Via la pista d'atletica al Maradona, il comitato San Martino non ci sta: «La morte per l'atletica in città»

«La notizia del probabile accordo tra il Comune di Napoli e il presidente del Napoli De Laurentiis sull'abolizione della pista d'atletica allo stadio Maradona equivale alla morte per l'atletica in città».

Questo il giudizio allarmato di Franco Di Mauro, presidente del comitato San Martino, alla notizia apparsa su “Il Mattino” che anticipa l'intenzione del Sindaco Gaetano Manfredi di consentire i lavori di riadattamento dello stadio proposti dal patron del Napoli.

«La tutela dei beni comuni - spiega Di Mauro - è una delle missioni che il nostro comitato ha più a cuore e non capiamo come possa accadere che a poche settimane dalla notizia della candidatura di Napoli capitale europea dello sport il Sindaco annunci il progetto del nuovo stadio Maradona in cui si prevede l'abolizione della pista d'atletica che, per ospitare le Universiadi, è costata circa 2 milioni di euro».

«La pista d'atletica del Maradona - conclude il presidente del comitato San Martino - ospita oggi quattro società di atletica leggera. Dove andranno? Lo stadio Collana e il Virgiliano soffrono di un degrado lungo 30 anni e se vogliamo parlare di altre strutture come piscine e palestre possiamo solo affermare a malincuore che lo sport non bagna Napoli».