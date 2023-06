Il bronzo di Maria Varricchio ai Giochi Europei di Cracovia

A bersaglio. Esulta l’Italia Team made in Campania nel tiro a segno. Al Wroclaw Shooting Centre la beneventana Maria Varricchio conquista una pesante medaglia di bronzo nella gara ad aria compressa 10 metri.

Pistola a squadre. Dopo aver messo a referto il quarto miglior punteggio nelle qualificazioni, le azzurre Sara Costantino, Chiara Giancamilli e Maria Varricchio hanno superato le padrone di casa della Polonia con il punteggio di 16-12. Podio prestigioso ai Giochi Europei di Cracovia alle spalle di Germania e Francia e performance degna di nota per le tiratrici italiane.

«E’ stata una bella gara, abbastanza combattuta contro la Polonia, decisa sul filo dell’equilibrio. Ci siamo confrontate con avversarie davvero forti. Abbiamo lottato colpo su colpo e alla fine abbiamo avuto la meglio», racconta l’atleta delle Fiamme Oro.

«Sono contenta di questa medaglia europea dopo i giorni scorsi un po’ sfortunati, con un quarto posto che ha lasciato l’amaro in bocca, così come la prova individuale: non ho avuto la possibilità di entrare in finale e combattere per una medaglia soltanto per due punti», osserva la sannita classe 1999, già bronzo alle Universiadi 2019 insieme al napoletano Dario Di Martino.

«Ringrazio le mie compagne di squadra Sara e Chiara, lo staff della Nazionale e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Dedico la medaglia alla mia famiglia e al mio fidanzato Ernesto, che mi supportano sempre», dichiara orgogliosa Maria Varricchio.

Esprimono piena soddisfazione i due dirigenti campani: Pierluigi Ussorio, direttore della preparazione olimpica e paralimpica, e Costantino Vespasiano, presidente Uits.