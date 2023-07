Kickboxing, Domenica Angelino vince l’oro ai Giochi Olimpici Europei di Cracovia

Fantastica e storica impresa in terra polacca per la 25enne caivanese Domenica Angelino, atleta azzurra della Kickboxing (Jusho team-Busy Life di Caivano del maestro Luigi Petito), che stravince ai Giochi Olimpici Europei di Cracovia nella disciplina Point Fighting (- 70 kg), superando in finale l’agguerrita e fortissima avversaria slovena Tina Baloh: 10-9 il punteggio finale.

Dunque una strepitosa medaglia d’oro per Domenica che, nella gara di semifinale, aveva già incantato tecnici e pubblico, sconfiggendo la campionessa mondiale ungherese Anna Kondar (aveva vinto il titolo per ben 9 volte) con il punteggio di 9-8, mettendo in campo sul tatami un impeccabile combattimento che non ha lasciato scampo alla sua antagonista.

Stessa sorte era toccata alla contendente del turno precedente, la turca la turca Fatmanur Karaoz, superata nettamente per 13 a 5.

Un grande successo per la spedizione della Nazionale Italiana, accompagnata dal commissario tecnico Riccardo Bergamini, sotto gli occhi del presidente Donato Milano, sbarcato nella città polacca per assistere e sostenere le perfomances degli atleti italiani.

“Dedico la vittoria alla mia famiglia e al mio coach Luigi Petito - commenta la neo campionessa caivanese, visibilmente emozionata alla fine del durissimo match contro la Baloh - che mi hanno sempre sostenuto ed incitato in ogni gara disputata e durante gli stessi allenamenti”.

E tanti complimenti per il grande successo di Domenica sono arrivati anche dal sindaco Enzo Falco. “Nika ha conquistato un eccezionale titolo europeo ed un oro che ci riempie di orgoglio.

Ora la città di Caivano attende la sua campionessa, per festeggiare insieme il prestigioso traguardo”.