Cracovia 2023, l'Italia Team made in Campania alla rassegna continentale

Da Orano 2022 a Cracovia 2023. Dai Giochi del Mediterraneo a quelli Europei. Dall’Algeria alla Polonia. Ci saranno ancora loro a contendersi il metallo più pregiato e ad acquartierarsi sul podio. Saliranno sul ring Aziz Abbes Mouhiidine (Fiamme Oro) e Assunta Canfora (Fiamme Oro), la casertana Alessandra Mangiacapra (Fiamme Oro) tenterà di occupare un altro posto al sole nel karate. Così come il sarnese Angelo Crescenzo (Esercito). In pedana proverà a brillare il figlio d’arte Valerio Cuomo, da Capua Tammaro Cassandro (Carabinieri).

Folta la delegazione napoletana e campana. Per l’atletica Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), medaglia di bronzo al valore atletico. Il beach soccer verrà rappresentato da Fabiana Vecchione, giocatrice della Lazio, ex di Napoli femminile e Pomigliano. Nel judo Christian Parlati (Fiamme Oro) farà valere la sua forza e la sua tecnica. E poi il karateka Daniele De Vivo (San Valentino Torio). Per la kickboxing Domenica Angelino, medaglia d’argento al valore atletico. Indosseranno i guantoni Irma Testa (Fiamme Oro), Sirine Charaabi (San Prisco) e Michele Baldassi. Pronti ad andare a meta nel rugby a 7 Alessandro Fusco e Massimo Cioffi (Telese Terme). Preparano l’assalto la salernitana Rossella Gregorio (Carabinieri) e Luca Curatoli. Da Benevento Maria Varricchio (Fiamme Oro) nel tiro a segno.

Cerimonia d’apertura. Dietro Israele c’è l'Italia Team. Gli atleti indossando l’elegante tuta blu Armani con il tricolore a sinistra. All’Henryk Reyman Municipal Stadium Aziz Abbes Mouhiidine apre subito dietro i due portabandiera, la judoka Odette Giuffrida e il tiratore con l’arco Mauro Nespoli. Esplode un fragoroso applauso al passaggio della delegazione dell'Ucraina. Prima a sfilare come da trazione la Grecia, chiude la Polonia.

Stop the war. Un pallone bianco con la scritta in rosso viene sospinto sugli spalti. «We are unity», altro messaggio lanciato nella rassegna continentale. Inno alla Gioia e videomessaggio di Thomas Bach, presidente del Cio. Presenziano Giovanni Malagò, numero uno del Coni, e Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo. Spettacolo di fuochi d'artificio, musica, danza, coreografie. EG2023 proiettato in cielo.

«Polonia il cuore dello sport». In scena un omaggio alle personalità più importanti della storia polacca, da Frederic Chopin a Niccolò Copernico fino a san Giovanni Paolo II, passando per Robert Kubica e Robert Lewandowski.

Assume particolare importanza l’edizione 2023, perché saranno ben 11 le discipline che qualificheranno per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, altre 9 metteranno in palio punti per il ranking olimpico.