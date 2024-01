Paura nella notte, in pieno centro. Un'auto con a bordo alcuni sconosciuti sospettati di aver messo a segno dei furti in serie si è schiantata intorno alle tre di ieri a velocità sostenuta davanti a un palazzo, durante un inseguimento ingaggiato da una volante della polizia. A ogni modo le persone che erano nell'auto sono rimaste illese e sono anche riuscite a darsi alla fuga.

È' quanto ha riferito ieri la questura di Napoli, che smentisce la voce in base alla quale ci sarebbe stata una sparatoria tra gli inseguitori e gli inseguiti. Smentita dalla questura anche la circostanza secondo cui gli individui che erano a bordo della vettura sospetta siano stati fermati dai poliziotti. Secondo quanto finora trapelato, nella notte tra domenica e ieri, intorno alle tre, stava transitando nel centro di Acerra una Mercedes modello AMG color grigio metallizzato con a bordo alcuni individui non identificati.

Giunta nei pressi del corso Italia l'auto è stata intercettata dall'equipaggio di una pantera della polizia che si è immediatamente posta all'inseguimento della vettura sospetta. Gli inseguiti hanno quindi aumentato la velocità. Il conducente, però, ha improvvisamente perso il controllo della Mercedes. La berlina di costruzione tedesca ha infine terminato la sua corsa schiantandosi su un palazzo di corso Italia, all'altezza dell'incrocio tra via de Pinedo e via dei Mille. Comunque gli occupanti dell'auto grigia sono rimasti illesi. Hanno avuto il tempo di darsi alla fuga a piedi. Si sono dileguati in men che non si dica.

Poco dopo la zona è stata transennata dalla polizia per poter dare il via ai rilievi del caso. Il tratto di corso Italia in cui si è fermata la Mercedes incidentata è rimasto chiuso per alcune ore, fino alle prime luci dell'alba. In base alle prime indiscrezioni gli occupanti della macchina, che è andata a schiantarsi contro gli edifici, sarebbero rom che poco prima di essere intercettati dai poliziotti avrebbero messo a segno alcuni furti. L'episodio ha contribuito ad alimentare un clima d'insicurezza che Acerra e tante altre cittadine dell'hinterland stanno soffrendo ormai da tempo. Furti e rapine sono all'ordine del giorno in questo territorio che da decenni invoca una presenza molto più massiccia di forze dell'ordine.

Tensioni condite da una recente polemica, quella sul trasferimento del commissariato locale all'interno della scuola elementare più storica e rappresentativa di Acerra, il primo circolo didattico don Riboldi di piazzale Renella. Ormai è tutto pronto per l'insediamento del presidio della polizia di Stato in una parte dell'edificio che ospita l'elementare. Da decenni il commissariato cittadino si trova in un edificio in affitto nei pressi del passaggio a livello di corso Vittorio Emanuele. Il trasferimento a piazzale Renella è previsto a breve. Ma la dirigente della don Riboldi, Isabella Bonfiglio, e i genitori degli alunni sono contrari alla decisione di trasferire nella scuola "un presidio di polizia che potrebbe creare gravi problemi di convivenza con i bambini».