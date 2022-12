Quel pezzo di Maradona rimasto in Qatar dopo la Coppa

Un pezzo di Maradona, della sua immensa storia, è rimasto in Qatar dopo il trionfo della Seleccion al Mondiale. E' la maglia che il Pibe indossava nella partita contro l'Inghilterra a Città del Messico, quella che tutti ricorderemo per la sua doppietta: la Mano de Dios e il Gol del Secolo.

Ricordate la storia? Era la maglia che Diego aveva consegnato al centrocampista avversario Steve Hodge, che l'aveva gelosamente custodita per oltre 35 anni finché non decise di bussare alla porta di Sotheby's, la casa d'aste più celebre al mondo, e di metterla in vendita. Ed era stata venduta per circa 9 milioni di dollari nella scorsa primavera. Silenzio assoluto sull'acquirente, finché durante i Mondiali non è stato scoperto. Perché era in Qatar, dove l'Argentina giocava il Mondiale.

La cameseta di colore azzurro numero 10 - scrivono i media di Buenos Aires - si trova infatti nel museo Olimpico Sport Qatar 3-2-1 a Doha, presso il Khalifa International Stadium. Il museo è presieduto da Mohammed bin Abdullah Al Thani. In questa galleria, oltre al pregiato e costoso pezzo rappresentato dalla maglia di Diego, ci sono tra gli altri i guantoni indossati da Cassius Clay alle Olimpiadi di Roma '60, la torcia dei Giochi di Londra 2012, il pallone con le firme della nazionale di basket Usa che vinse a Barcellona '92, il pallone con cui Pelé segnò il gol numero 1000 della sua carriera nel 1969, il primo casco portato da Ayrton Senna con i colori del Brasile nel 1984.

Diego per sempre, anche in Qatar, dove i “suoi” ragazzi hanno riscritto la storia trentasei anni dopo Città del Messico.