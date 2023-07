Giochi Europei, l'Italia vince aritmeticamente il medagliere: azzurri meglio di Spagna e Ucraina

L'Italia ha vinto aritmeticamente il medagliere dei Giochi Europei 2023 in corso in Polonia: con il doppio oro nel pentathlon, conquistato da Alice Sotero e Giorgio Malan, e la certezza di altre 8 medaglie (ori o argenti) dalle finali della kickboxing più quella di Mouhiidine nel pugilato (stasera combatte in finale nei 92 kg), la spedizione azzurra metterà in cassaforte 96 medaglie, doppiando quasi la Spagna, ora seconda a 51 podi, e distaccando ulteriormente l'Ucraina terza con 37 (con 19 ori, l'Italia attualmente ne ha 27).