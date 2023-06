Rari Nantes Salerno, arriva Daniel Presciutti

«Come sarà lavorare con mio fratello? Quando si tratta di pallanuoto, non esistono legami». Così Christian Presciutti, tecnico della Rari Nantes Salerno, sull’arrivo in giallorosso di Daniel. In panchina un veneziano classe 1982, in acqua un romano classe 1996. Consanguinei certo, stessa famiglia ovviamente, ruoli diversi naturalmente. Il club presieduto da Enrico Gallozzi annuncia l’ultimo colpo di mercato.

«Sarà fondamentale nel perseguimento dei nostri obiettivi», assicura il patron rarinantino. Capitan Michele Luongo e compagni potranno contare su un giocare motivato e di esperienza.

«Daniel Presciutti è un pallanuotista che ci garantirà qualità sia in difesa che in attacco. È un atleta che si inserirà bene nella nostra squadra», avverte il direttore sportivo Mariano Rampolla.

Stirpe clorata. «Sono emozionato all'idea di poter allenare mio fratello Daniel. Sa che mi aspetto molto da lui. Conosco il suo impegno, la sua determinazione e la sua voglia di vincere. Sono convinto che porterà un valore straordinario al nostro gruppo», auspica fiducioso l’allenatore della Rari Nantes Salerno. «Daniel può ricoprire più ruoli e può essere molto utile al nostro gioco. È un ragazzo che si ambienterà velocemente ed ha grandi margini di miglioramento», conclude il coach alla sua prima esperienza in A1.

Ex di Anzio Waterpolis, Rari Nantes Sori, Torino 81, Nuoto Catania. «Ringrazio la Rari Nantes Salerno per la fiducia, sono davvero contento di giocare per una società così ambiziosa in una città così bella. Mi hanno sempre parlato molto bene di questo ambiente», dice la new entry. «Il club ed io abbiamo gli stessi obiettivi: crescere ed arrivare più in alto possibile. Sono contento di riabbracciare alcuni vecchi compagni e di entrare a far parte di questo gruppo: ci sono dei veri campioni», argomenta convinto Daniel Presciutti.

Stagione 2023-2024. «Sicuramente proverò emozioni molto contrastanti, poiché mio fratello è l'allenatore e la gente crede io sia agevolato: Christian si aspetta molto da me ed io dimostrerò che il mio arrivo non è un caso», tiene a precisare. «Christian è stato uno dei giocatori più forti della pallanuoto italiana ed è pronto a trasmettere tutto quello che sa alla squadra.

Avremo davvero molto da imparare», chiosa il più piccolo della famiglia.