ShedirPharma Sorrento, Francesco Racaniello è il nuovo allenatore

Riparte con nuove prospettive e grandi ambizioni il progetto della ShedirPharma per la nuova stagione di serie A3 di volley maschile. Il nuovo allenatore sarà Francesco Racaniello, con Nicola Esposito primo collaboratore.

La Lega Pallavolo, intanto, ha pubblicato l’elenco delle domande di iscrizione ai campionati di Serie A presentate alla Commissione Ammissione Campionati. La squadra della costiera dovrebbe essere inserita, come l’anno scorso, nel girone Blu con Pallavolo Bari, Cus Cagliari, Casarano Volley, Rinascita Lagonegro, Azzurra Alessano, Marcianise, Modica, Team Volley Napoli, Franco Tigano di Palmi Calabro, Plus Volleyball Sabaudia, Pallavolo San Giustino e Sarroch Polisportiva.

Il ds Fabrizio Ruggiero, nel corso di una conferenza stampa presso il Garden Bar Sport di Massa Lubrense, ha illustrato il progetto per il terzo anno in Serie A della squadra biancoverde.

Bitontino di origine, Francesco Racaniello, classe 1984, ha cominciato la carriera pallavolistica nel ruolo di scoutman tra le fila di Gioia del Colle, Corigliano ed Atripalda (A2).

Nella stagione appena conclusa, il tecnico ha scelto di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico scegliendo Vibo Valentia (A2) in qualità di secondo allenatore, dove ha vinto Coppa Italia, Supercoppa e Campionato superando Bergamo ai playoff. Nel suo curriculum c'è anche una partecipazione alla World Cup come scoutman del Venezuela, oltre ad essere stato nello staff della nazionale austriaca agli Europei di Francia del 2019.

«L’anno scorso – ha sottolineato il ds Ruggiero - in questo stesso periodo, non sapevamo ancora quale sarebbe stata la nostra casa. Siamo riusciti a giocare a Sorrento grazie a una vera task-force, e all’impegno importante dell’amministrazione comunale sotto l’impulso del sindaco Coppola. Di conseguenza ci eravamo ripromessi di ripagare tutti questi sforzi con i risultati ed i programmi a più lungo termine per ciò che concerne le stagioni sportive». Un progetto tecnico ambizioso, la costiera diventa una piazza ambita da grandi nomi del volley nazionale. «La squadra è stata costruita insieme allo staff tecnico – aggiunge Ruggiero – Il nostro club non è più considerato una semplice matricola, ma una piazza con voglia di affermarsi ed attrattiva per atleti di assoluto valore».