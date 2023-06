Sitting volley, Nola trionfa nel maschile e femminile

Nola Città dei Gigli si conferma campione regionale di sitting volley nel settore maschile e femminile. Al PalaFalcone di Pomigliano, allestito in grande stile per ospitare al meglio le finali della rassegna pallavolistica paralimpica, hanno battagliato sul parquet ben 7 squadre per contendersi il titolo.

Torneo femminile. Sono capitan Alessandra Vitale e compagne ad alzare la coppa e ad imporsi nel triangolare. Due le vittorie riportate contro il Liberamente Napoli (2-0) e l'Elisa Volley Pomigliano (2-0).

In finale le campionesse in carica danno vita ad una straordinaria rimonta, recuperando addirittura 10 punti di svantaggio (25-23). Poi chiudono il secondo set in larga misura (25-9).

Torneo maschile. I quattro volte campioni d’Italia superano la Teodoro Cicatelli in finale (2-0). I bruniani impongono la loro esperienza e si aggiudicano i due set (25-22 e 25-15), battendo i salernitani. E così capitan Ignoto e soci alzare l'ennesimo trofeo. Sul terzo gradino del podio l'Elisa Volley Pomigliano, chiude il girone Liberamente Napoli.



Le sette società sono state premiate da Guido Pasciari, presidente Fipav Campania, dal consigliere regionale Umberto Capolongo, e dal presidente territoriale Carmine Menna (ct Napoli). Presente anche l'assessore alle pari opportunità del Comune di Pomigliano d'Arco, Elvira Romano.

«Sono felice per il mio Nola, ma soprattutto sono felice per la bellissima giornata di sport che abbiamo vissuto al PalaFalcone. Un allestimento di primo livello e 7 partite di grandi contenuti. Se è vero che il Nola si è confermato leader del sitting volley, noto con piacere che le avversarie ad ogni campionato regionale alzano l'asticella e questo non può che far bene al movimento campano», ha dichiarato entusiasta Pasciari.



«Il PalaFalcone è stato un palcoscenico degno di un evento così bello e importante. L'Elisa Volley Pomigliano si è posto un obiettivo: trasformare la parte in concessione di questo ex istituto scolastico in qualcosa di più. Il Comune di Pomigliano ha già accettato il progetto dell'Elisa: realizzare un Centro Federale per accogliere gli atleti del sitting volley da tutta Italia. La speranza è di poterlo realizzare quanto prima», auspica fiducioso Menna.