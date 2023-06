Il bis tricolore di Valerio Cuomo a La Spezia

«Non potevo chiedere di meglio da questo weekend». Raddoppia (e non lascia) Valerio Cuomo sulle pedane di La Spezia. Dopo aver conquistato il primo titolo individuale, lo spadista napoletano mette in bacheca anche quello di squadra (il quarto in carriera) con le Fiamme Oro.

Campioni d’Italia. Sul gradino più alto del podio gli atleti in tuta cremisi: Davide Di Veroli, Marco Fichera, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo. A guidare il quartetto della Polizia di Stato il maestro Daniele Pantoni, che ha confermato il titolo vinto lo scorso anno a Courmayeur.

«La squadra delle Fiamme Oro è molto forte ed è anche varia», dichiara soddisfatto lo schermidore napoletano. «Purtroppo non possiamo tirare in 6, però è come se ci fossimo tutti in pedana», ricorda lo spadista.

In finale prevalgono Cuomo e compagni, che hanno battuto 45-33 l’Accademia Scherma Marchesa Torino, società «civile» composta da Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Flavio Giannotte e Marco Paganelli. Sul podio ci sono due componenti della famiglia Cuomo: il primo classificato Valerio e suo fratello Fabrizio, che ha messo al collo un pesante bronzo con il Centro Sportivo Esercito, insieme a Gabriele Cimini, Valerio Grasselli e Giacomo Paolini.

«È il quarto titolo consecutivo che vinciamo ed io sono ancora una volta onorato di aver contribuito al successo con i colori della Polizia», osserva il classe 1998. «Lo dedico ai miei compagni di squadra, augurandomi di avere qualcosa di molto più grande per cui lottare insieme», auspica fiducioso il figlio d’arte.

E arrivano i complimenti di papà Sandro per la duplice affermazione tricolore. «Sono felicissimo per Valerio, se lo merita a coronamento di una stagione splendida che non è ancora finita. Mancano ancora gli Europei di Plovdiv e i Mondiali di Milano, dove, nonostante abbia chiuso per il secondo anno consecutivo al primo posto del ranking italiano, purtroppo, Valerio farà «solo» le gare individuali per scelta del commissario tecnico», asserisce l’Hall of Fame, che nel suo nutrito palmares vanta anche 11 titoli italiani di squadra.

«Valerio è un lottatore e riuscirà a convincere tutti di essere una risorsa imprescindibile per la spada italiana per il presente e per il futuro in chiave di qualifica olimpica», conclude convinto il pater familias a cinque cerchi (nelle foto di Augusto Bizzi).