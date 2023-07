Il bronzo di Parlati e Pirelli ai Giochi Europei di Cracovia

Napoli sul podio. A Cracovia Christian Parlati e Gennaro Pirelli conquistano la medaglia di bronzo nel mixed team. Esultano le Fiamme Oro e la Nippon Club, che vedono l'affermazione ai Giochi Europei anche di Raffaele Palati, capo allenatore della Nazionale italiana maschile di judo e Sansei Kwadyo Anani, che si allena in pianta stabile nell’impianto di Ponticelli.

In judogi blu alla Krynica-Zdroj Arena, si abbraccio sul tatami e si scambiano il cinque dopo aver battuto con un secco 4-0 il Portogallo. Christian Parlati è il primo a salire sulla materassina nella categoria 90 kg. Con un meraviglioso ippon l’atleta classe 1998 supera Diogo Brites. Alla stessa maniera la portabandiera Odette Giuffrida ha la meglio su Ana Agulhas (57 kg). Successo di misura per Edoardo Mella su Joao Crisostomo (1-0) nella categoria 73 kg. Infine per ippon Irene Pedrotti archivia l’incontro con Tais Pina (70 kg).

La squadra azzurra, composta da Thauany Capanni Dias, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano e Nicholas Mungai, ha iniziato il suo percorso infliggendo un perentorio 4-0 alla Romania negli ottavi. Soltanto al termine dello spareggio il successo per 4-3 contro la Francia ai quarti. Passa la Georgia (vincitrice della rassegna sulla Germania) in semifinale 4-3.

«Siamo tutti felici per questa medaglia e siamo consapevoli della forza di questa Nazionale», dichiara Raffaele Parlati. «L'appuntamento con l'oro è soltanto rimandato», conclude il tecnico della Polizia di Stato.