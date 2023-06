Luigi Pippa è il campione nazionale universitario

A suon di ippon. Quattro incontri sul tatami e altrettante vittorie per Luigi Pippa, che si è aggiudicato il campionato nazionale universitario nella categoria 81 kg a Camerino. Un titolo importante per il judoka di Battipaglia tesserato la Nippon Club di Ponticelli, che ha migliorato il secondo posto dello scorso anno, quando gareggiava per il Cus Salerno.

Nelle Marche una duplica affermazione per l’atleta classe 2000, studente iscritto alla facoltà di Scienze economiche all'Università Telematica Pegaso, che con le insegne del Cus Napoli ha messo al collo anche la medaglia d’argento nella gara a squadre (categoria 90 kg), lasciando strada in finale soltanto al Cus Milano. La compagine judoistica è stata guidata dal maestro Mimmo D’Angelo.

E le soddisfazioni per la famiglia Pippa non sono finite. Alessandro, fratello di Luigi, iscritto a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno, ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella prova individuale, concorrendo sulla materassina per il Cus Salerno.