Angelo Crescenzo è bronzo agli European Games di karate

Un'ennesima medaglia internazionale per Angelo Crescenzo. Il karateka di Sarno ha infatti conquistato la medaglia di bronzo agli European Games 2023 in corso di svolgimento in Polonia. Crescenzo è sceso sul tatami nella categoria 60 kg di kumite, chiudendo sul gradino più basso del podio per hantei.

L'atleta cresciuto nel pluridecorato Shirai Club di San Valentino Torio ha vinto il primo incontro con il tedesco Haas col punteggio di 2-0. Dopo il pareggio con l'israeliano Gehtbarg 0-0 è stato sconfitto dall'ucraino Filipov, ma ha ugualmente avuto accesso alle semifinali grazie al pareggio tra Haas e lo stesso Gehtbarg.

Nel penultimo step di gara l'allievo del maestro Antonio Califano ha impattato (0-0) con il turco Eray Samdan, ma l'hantei (il verdetto dei giudici) ha premiato l’avversario.