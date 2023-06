​Nathaly Caldonazzo, la posa versione Karate Kid scatena l'ironia: meditazione o allenamento anti naufraghi?

A poco meno di due settimane dalla fine dell'Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo cerca di diventare il più zen possibile. Mentre la fame continua a farsi sentire sempre di più e gli animi tra i naufraghi si accendono, anche le fiamme del braciere che riscaldano le freddi notti honduregne spirano alte in cielo. Una scena che ispira la showgirl che si esibisce in una tecnica che riporta alla mente uno dei grandi classici del cinema del passato.

Dopo essersi scaldata, la scorsa settimana, in un'accesa lite con Andrea Lo Cicero, la showgirl sembra avere tutta l'intenzione di ricorrere a qualsiasi tipo di stratagemma per raggiungere la finale.

E dall'ultima spiaggia si esibisce nella tecnica della gru che tutti hanno appreso grazie al film Karate Kid.

La sua Isola è stata piuttosto travagliata: dalla lite con Alessandro Cecchi Paone della prima puntata, Nathaly ha proseguito, a suon di litigi, la sua esperienza sulla playa. Da Helena Prestes a Corinne Clery, da Lo Cicero a l'ex suor Cristina tutti hanno avuto il piacere di mandare su tutte le furie la showgirl e di dar vita a accese liti. E, dopo aver visto la sua ultima posa davanti al fuoco, adesso c'è chi potrebbe tremare...

Nathaly Caldonazzo, con i suoi atteggiamenti e modi di fare, non ha certo riscosso le simpatie del gruppo e nella sua avventura in Honduras è stata spesso mandata (dagli altri naufraghi) in esilio sull'ultima spiaggia. Anche questa settimana, la naufraga, si godrà la solitudine e cercherà di ritrovare le energie utili per arrivare fino in fondo. E proprio in questa direzione sembra poter essere spiegato lo strano rituale fatto attorno al fuoco.

Nella clip registrata dagli autori, si vede Nathaly Caldonazzo intenta ad accendere un bel fuoco, poi arriva lo scatto che sorprende. La showgirl a braccia alzate con il ginocchio piegato che fissa le fiamme. Il tipico calcio della gru che il Maestro Miyagi ha insegnato a Johnny. Era il lontano 1984 e nelle sale cinematografiche usciva Karate Kid, un vero e proprio cult che sembra essere piaciuto molto anche alla naufraga che lo ha replicato in fase di meditazione.

In realtà, non è chiaro cosa stesse facendo, se una meditazione o una danza propiziatoria... resta il fatto che Nathaly le sta provando tutte per vincere questa edizione dell'Isola dei Famosi. E che, probabilmente, adesso su Playa Fantasma qualcuno dovrà stare attento a qualche colpo proibito.