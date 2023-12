Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini oggi sposi, la grande festa nel cuore di Napoli

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati oggi a Napoli. La cerimonia di unione civile, tenutasi al Maschio Angioino, è stata celebrata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Al fianco degli sposi invece, come testimoni, ci sono l'ex moglie del giornalista, Cristina Navarro, e la cugina di Simone Antolini, Ilenia Antolini. Dopo la cerimonia, la festa prosegue, a partire dalle 15, al teatro Sannazaro, inaugurato nel 1874 e diventato storico grazie a Luisa Conte, allestito per l'occasione a tema natalizio.

I due sposi sono vestiti entrambi di blu. Il look di Cecchi Paone, curato da Gianni Molaro, presenta un abito in tasmania di alta sartoria napoletana con gilet e camicia di seta con colletto coreano e gemelli. Antolini, invece, vestito da Emiliano Bengasi, indossa un frac ibroccato di seta con gilet doppiopetto.

Tra gli invitati, ovviamente, anche molti Vip, tra cui Vittoria Schisano, attrice ed ex concorrente di “Ballando con le Stelle”.

L'ex attrice di “Un posto al Sole”, durante la cerimonia, ha dichiarato: «Questo è un matrimonio con molti significati. Celebrato oggi a Napoli dal Sindaco in persona, è un'unione non solo degli sposi, ma anche della città di Napoli con un amore che va contro ogni condizione, che supera il pregiudizio e che viene considerato solo in quanto tale. L'amore, quello vero, non ha limiti, non ha colori, non ha identità di genere e merita di non avere confini».

A far spettacolo, durante i festeggiamenti, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno chiamato «le sorelle Pompadour», note Drag Queen che, nella vita di tutti i giorni, sono Daniel e Domenico Roberto, due fratelli gemelli, entrambi infermieri.