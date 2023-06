Damiano dei Maneskin taglia i capelli, fan preoccupati: «Sembri triste... Perdere una come Giorgia non è facile»

Damiano David è molto attivo sui propri profili social dove, spesso, pubblica foto e storie per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che sta facendo. Il cantante e frontman dei Maneskin, ultimamente, sta cambiando spesso look e, tra una spuntatina e l'altra e una tinta rossa e una platino, si diverte a mostrare ai suoi fan tutti i suoi stili. Nell'ultimo post che ha postato sul proprio profilo, Damiano si specchia mentre gli tagliano i capelli e i fan hanno notato un particolare che ha scatenato in loro non poca preoccupazione.

Nell'ultimo post Instagram che Damiano David ha pubblicato si mostra ai propri follower mentre il parrucchiere, munito di macchinetta, gli spunta i capelli già cortissimi.

La didascalia che accompagna le tre foto in bianco e nero è composta da due emoticon, non ci sono parole. I fan, però, hanno notato l'espressione del cantante che hanno giudicato sembrare molto triste.

Effettivamente, in questo periodo, Damiano è stato travolto da moltissime emozioni: la carriera procede a gonfie vele e la sua musica gli permette di calcare i palcoscenici di tutto il mondo ma, allo stesso tempo, ha anche messo la parola fine alla sua storia d'amore con Giorgia Soleri, che andava avanti da ben 6 anni. I fan di Damiano pensano che possa essere un po' incupito da tutti gli eventi che gli sono capitati negli ultimi tempi.

Il post di Damiano David ha collezionato migliaia di like e commenti che esprimono la sincera preoccupazione dei fan. Alcuni scrivono: «La luce nei tuoi occhi non esiste più, non sei piu Damiano. Ti sei perso nel modo piu totale», «Perdere una ragazza come Giorgia...non è per nulla facile...ti posso capire» oppure ancora «Hai perso peso, capelli, bellezza e amore. Tuttapost?».