Giorgia Soleri, dopo l'addio a Damiano torna alla 'normalità': «Dopo anni ho ripreso i mezzi pubblici...»

«In questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici...» scrive Giorgia Soleri in una story Instagram. L'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha voluto condividere con i suoi fan quanto la sua vita abbia preso un verso differente. In primis, l'influencer ha detto di aver ricomincito a prendere i mezzi pubblici «perchè finalmente sto meglio (per il caldo? per il mix di farmaci azzecato? perchè il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua?per tutte queste cose? non lo so e ho paura a chiedermelo)» si legge nella sua story proprio mentre è in treno.

Chanel Totti, pioggia di critiche per una foto su Instagram: «Quella posa così... tale madre tale figlia»

Chiara Nasti e Zaccagni si sono sposati: le prime foto e i dettagli del matrimonio. E l'abito di lei è superhot

ll cambiamento

Giorgia da tempo non prendeva i mezzi e questo è lei stessa a sottolinearlo, ma ora che è tornata "alla normalità" sembra apprezzare anche bus, treni, metro e tram di Roma: «Sono felicissima perchè li amo!» scrive entusiasta.

Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone».