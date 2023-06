Cristina Scuccia e il suo amore segreto: «Avevo paura di non essere accettata. Uomo o donna? Non lo dico, non voglio etichette»

Cristina Scuccia e il suo amore segreto. La naufraga torna a parlare della sua relazione a Madrid, voler svelare troppi dettagli su questa sua storia, nata poco prima della partenza per l’Honduras. L'ex suora ha specificato che non dirà nemmeno se la persona di cui si è innamorata è un uomo o una donna: «Sono a un punto della mia vita in cui non voglio etichette. Ne ho avuta una bella grande addosso e non ne voglio altre. Però sto bene e penso molto a questa persona che mi aspetta. Mi sento di proteggere questa cosa bella. Mi dispiace solo che mia mamma sta scoprendo tutto adesso», ha detto.

Cristina vuole custodire il suo amore ❤️ #Isola pic.twitter.com/0cKPshAGSG — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Anche la madre della Scuccia ha parlato della questione durante l'ultima puntata: «La felicità di una figlia viene prima di tutto e se tu sei felice lo sono anche io.

Dall’Italia ti seguiamo con grande affetto, poi ci sono i tuoi nipoti che tifano per te e non vedono l’ora di riabbracciarti. Quando sarai qui parleremo di tutto quello che vorrai da sole e sappi che sarò al tuo fianco in ogni circostanza. Ti mando un grande bacio».

La paura

Cristina, in un dialogo con Gian Maria Sainato, ha spiegato che aveva paura che sua mamma non avrebbe accettato certe sue scelte: «Avevo la paura di aver preso una decisione che lei non accettava. Una decisione che avevo preso per la mia felicità e per il mio percorso di vita anche. Lei mi ha confermato invece che è con me. Questa sorpresa per me è stata molto importante. E poi non solo la cosa del mio amore. In generale è come se non mi sentissi all’altezza di ciò che mi è stato dato dai miei, così tanto affetto».