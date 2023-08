Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show: cosa è successo tra la produzione e l'ex suora

Cristina Scuccia sembrava essere tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Lo stesso Carlo Conti aveva svelato su Instagram il cast completo del programma, mostrando tra i vip in gara Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, ma anche Maria Teresa Ruta e Cristina Scuccia. Poi però l'ex suora è stata fatta fuori per motivi che non sono mai stati chiariti del tutto.

Secondo Tv Blog l’ex naufraga non ha raggiunto un accordo con la Rai, le cause sarebbero economiche, ma non solo. Pare che la Scuccia abbia posto dei "paletti" che la produzione ha scelto di non accettare. Pare che al suo posto arriverà Jo Squillo, ma per ora a riguardo non si ha alcuna conferma ufficiale. Il settimanale Di Più ha aggiunto maggiori dettagli sulla questione chiarendo che la Scuccia avrebbe chiesto di non imitare personaggi trasgressivi, ma la richiesta non sarebbe piaciuta agli autori.

Cristina pare abbia posto dei limiti su alcuni personaggi, chiedendo anche di non cantare alcuni tipi di canzoni. Una richiesta considerata inopportuna che in un contesto di gara avrebbe potuto anche sfavorire altri concorrenti a suo favore. Sul futuro della Scuccia in Tv resta un mistero, c'è chi dice che sarà tra i prossimo concorrenti del Grande Fratello, ma la stessa ex suora aveva dichiarato che con L'Isola la sua esperienza nei reality sarebbe terminata.

Chissà se sarà realmente così.