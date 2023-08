Grande Fratello 2023, «Cristina Scuccia è pronta». Nel cast del reality c'è anche Frate Alfredo: le indiscrezioni

Cristina Scuccia al Gf Vip? Secondo le voci di corridoio pare proprio che l'ex suora ci abbia preso gusto con i reality. Dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi, la cantante potrebbe arriare nella casa più spiata d'Italia. A riportare la notizia ci ha pensato il sito MondoTV24, il quale ha ricevuto l'indiscrezione dall’autore televisivo Gianluca Paganotti. Tale e Quale Show, ma le sue richieste erano state troppo pretenziose così da indurre l'azienda a non portare a termine l'accordo e a alutare come sostituta Jo Squillo.

Gf Vip 8, Frate Alfredo si candida come concorrente: «Alfonso Signorini fammi entrare nella casa». La replica del conduttore

Grande Fratello, Crestina Scuccia nel cast? Ci sarà anche Frate Alfredo

Pare inoltre che nel Grande Fratello 2023 ci sarà anche un sacertote: Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? Chi è la nuova (presunta) opinionista social figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

Se di nomi ancora non si ha certezza, sembrano essere sicure le novità per la prossima edizione del Grande Fratello, prima tra tutti la riduzione del trash, delle volgarità, delle liti e di situazioni non educative, sotto espressa richiesta dell'Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La presenza di due persone religiose, o ex, potrebbe essere in tal senso garanzia di un maggior rigore.