Accordi Usa-Cina, Trump contrattacca: «Nessuna marcia indietro di Pechino, la loro delegazione è in arrivo»

Accordi commerciali tra Usa e Cina e dazi "incociati", continua il braccio di ferro tra Trump e Pechino. «La regione della retromarcia della Cina e del suo tentativo di rinegoziare l'accordo commerciale è la speranza di essere in grado di rinegoziarlo con Joe Biden o con uno dei deboli democratici, e quindi continuare a rubare agli Stati Uniti per i prossimi anni». Lo twitta il presidente Donald Trump. «Questo però non accadrà! La Cina ci ha informato che il vice premier sta venendo negli Usa per fare un accordo. Vedremo».

Liu He) stanno arrivando in Usa per fare un accordo. Vedremo, ma sono molto contento con gli oltre 100 miliardi di dollari l'anno di dazi che stanno riempiendo le casse statunitensi... positivo per gli Usa, non così tanto per la Cina!».



Mercoledì 8 Maggio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 16:00

