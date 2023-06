L'Agro Nocerino Sarnese si prende ancora la ribalta nazionale nel biliardo. E dopo il nocerino Vincenzo Consagno, è toccato al giovane paganese Luigi Aniello De Girolamo Del Mauro balzare agli onori delle cronache sportive. Per la seconda volta in carriera, il giovane giocatore di Pagani ha conquistato il titolo nel Campionato Italiano Juniores di biliardo, specialità stecca 5 birilli.

La kermesse si è disputata a Schio, in occasione del Trofeo Riccardo Masini.

In finale De Girolamo del Mauro ha battuto Flavio Piccolomini con il punteggio di 3-1. Terzo gradino del podio ex aequo per Mario Miranda e Massimo Junior Montechiesa.

In gara al Faber Box di Schio 32 ragazzi provenienti da tutta Italia per l'evento clou della stagione nazionale giovanile. E i tavoli hanno offerto grande spettacolo, fino al secondo successo per Luigi Aniello De Girolamo Del Mauro. Che avrà però poco tempo per festeggiare, perché a fine mese sarà protagonista di un altro evento importantissimo per il biliardo nazionale: parteciperà infatti al Campionato Italiano 2^ Categoria a Saint Vincent.