Irma Testa bronzo ai Giochi Europei di Cracovia e qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Terzo posto e terzo pass consecutivo. Vale molto di più la medaglia di bronzo conquistata da Irma Testa ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La Farfalla azzurra ha arpionato la carta olimpica, che le consentirà di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

«È bellissimo», dice sorridente l’atleta delle Fiamme Oro, tenendo stretto tra le mani il pass guadagnato in Polonia. «Sono felicissima». Esterna tutta la sua gioia la boxeur di Torre Annunziata, allieva del maestro Lucio Zurlo (Boxe Vesuviana). Brasile, Giappone e Francia: prosegue il viaggio a cinque cerchi. «Sarà la mia terza Olimpiade dopo Rio de Janeiro (dove non è andata benissimo), poi Tokyo (è andata meglio), e ora Parigi (spero andrà ancora meglio)», tiene a precisare la campionessa della Polizia di Stato. «Sono pronta e mi allenerò con tutte le mie forze per arrivare in Francia da atleta matura», assicura fiduciosa Butterfly, così soprannominata per la sua agilità e leggiadria nei movimenti, senza alcun riferimento alla celebre opera di Giacomo Puccini.

Primati e successi. Irma Testa è stata la prima pugile italiana nella storia a partecipare ad una Olimpiade. E ancora. La prima ad imporsi nella categoria dei pesi leggeri con il pesante bronzo vinto ai Giochi di Tokyo 2020. Inoltre può fregiarsi due volte del titolo europeo pesi piuma (Spagna 2019 e Montenegro 2022) e vantare l’oro iridato, ottenuto ai Mondiali di Nuova Delhi, dove ha sconfitto la kazaka Karina Ibragimova.

Polonia amica. Agli ottavi Testa ha superato la britannica Elise Jacqueline Glynn (3-2), ai quarti ha battuto la spagnola Jennifer Fernández Romero (5-0), in semifinale la campana si è arresa alla bulgara Svetlana Staneva (4-1), contro la quale nell'aprile 2016 aveva ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi carioca.

Road to Paris 2024. Quartetto azzurro (nelle foto di Simone Ferraro). Nel pugilato sono quattro i pass individuali staccati per l’edizione transalpina del prossimo anno: quello del catanese Salvatore Cavallaro (80 kg), della romana Giordana Sorrentino (50 kg) e dei due campani Irma Testa (57 kg) e Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg).