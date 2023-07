Aurora Ramazzotti e i versetti a Cesare, nonna Michelle Hunziker scoppia a ridere: «Così si spaventa...»

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno trascorrendo le loro vacanze estive, insieme in Sardegna. Ovviamente, con loro, c'è tutta la famiglia al completo e, quindi, anche il piccolo Cesare. Proprio nelle ultime storie Instagram, pubblicate dalla conduttrice svizzera, il protagonista sono la figlia e il nipotino che si divertono emettendo versetti molto teneri. Il risultato è un video davvero dolce.

Michelle Hunziker è una nonna super affezionata e letteralmente innamorata del suo nipotino Cesare. Proprio per questo motivo, ogni volta che ne ha la possibilità, lo filma e, poi, posta i video nelle sue storie Instagram. Nell'ultimo filmato pubblicato, il bambino è nella sua culla e, davanti a lui a coprirlo, c'è mamma Aurora che emette dei versetti per farlo divertire. Michelle scrive: «Baby entertainment», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Le due, poi, scoppiano a ridere e la conduttrice divertita, dice: «Guarda che così il bebè si spaventa».

Michelle Hunziker è davvero pazza del suo nipotino Cesare con il quale sta trascorrendo le sue giornate in Sardegna.

La conduttrice, quando posta qualche storia Instagram in sua compagnia, cerca sempre di stare attenta a non mostrarlo troppo per una questione di privacy.